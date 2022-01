Covid-19: le Maroc rouvre son espace aérien après plus de deux mois de fermeture

"Cette décision intervient conformément aux dispositions juridiques relatives à la gestion de l'état d'urgence sanitaire et suite aux recommandations de la commission scientifique et technique et prenant en considération l'évolution de la situation épidémiologique dans le royaume", indique le communiqué.

Avec ses 36 millions d'habitants, le pays maghrébin mise sur sa campagne de vaccination et la "solidarité nationale" pour enrayer l'épidémie: plus de 23 millions de personnes ont reçu une deuxième dose de vaccin.

La fermeture de l'espace aérien a soulevé de vives protestations auprès de l'importante diaspora marocaine, d'autant que certaines compagnies de jets privés opéraient des liaisons vers le Maroc à des prix exorbitants -- plus de 10.000 euros par passager pour un aller simple --, selon des sites d'information et des témoignages sur les réseaux sociaux.

Baptisée SENSYO Pharmatech, cette usine sera dédiée à "la fabrication et la mise en seringue de vaccins (anti-Covid et autres vaccins)" et disposera de "trois lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d'unités en 2024", détaille la MAP.

L'objectif est de fabriquer entre 2022 et 2025 "la substance active de plus de 20 vaccins et produits biothérapeutiques, dont trois vaccins contre le coronavirus, couvrant plus de 70% des besoins du royaume et plus de 60% de ceux de l'Afrique".

Le Maroc a déjà démarré la production de plus de trois millions de doses de vaccin chinois Sinopharm chaque mois. Cette production mensuelle doit atteindre cinq millions de doses à partir du mois prochain et plus de 20 millions fin 2022.