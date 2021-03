Covid-19: "La situation est toujours tendue et inquiétante en région Paca", annonce Olivier Véran

Si l'épidémie demeure "hétérogène" en France, le ministre de la Santé s'est déclaré "particulièrement préoccupé par l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région Paca".

"C'est une situation que je qualifierais de tendue et inquiétante", a annoncé Olivier Véran. La pression sanitaire atteint désormais des niveaux similaires au pic de la deuxième vague."

Les Alpes-Maritimes vont connaître ce samedi et dimanche, un troisième week-end de confinement consécutif. Dans les Hauts-de-France, le gouvernement a d’ores et déjà décidé de confiner trois week-ends de plus.