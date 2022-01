Covid-19: la durée du certificat de rétablissement pour le pass vaccinal rabaissée à 4 mois à partir du 15 février

Contacté par Le Parisien, l’entourage d’Olivier Véran confirme ce double changement à venir le 15 février. Le but est d’"harmoniser les règles" pour les vaccinés qui sont en attente de leur rappel, et pour les habitants qui ont été infectés.

Une mesure qui doit inciter les personnes vaccinées, qui ont eu le Covid-19 et sont rétablies, à effectuer leur dose de rappel plus rapidement. Elle s’applique aux personnes de plus de 18 ans et 1 mois.