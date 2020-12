Covid-19: imbroglio autour des touristes britanniques qui se seraient enfuis de leur quarantaine en Suisse

C'est l'imbroglio de cette fin d'année.

Deux cents touristes, en provenance du Royaume-Uni, auraient pris la poudre d'escampette de la très huppée station de ski de Verbier en Suisse, dans la nuit de samedi 26 au dimanche 27 décembre afin de ne pas effectuer la quarantaine imposée aux ressortissants britanniques, depuis la découverte d'une nouvelle souche.

C'est en tout cas ce qu'affirmait la municipalité de la ville.

200 touristes britanniques? "Une information tout à fait erronée"

Mais ce lundi 28 décembre, changement de braquet: il se pourrait bien que la réalité soit différente, à entendre le directeur du Tourisme de la station, Simon Wiget, sur la RTS.

Pour ce dernier, "ce ne sont pas forcément des citoyens britanniques dont il est question, mais de personnes arrivées depuis le territoire britannique après le 13 décembre", dit-il et de préciser que l'information selon laquelle 200 personnes se seraient enfuies de Verbier est "tout à fait erronée".

D'après lui, il est possible qu'un amalgame ait été fait, "avec des gens qui sont partis en suivant les procédures officielles". C'est à dire, en ayant respecté les mesures de quarantaine de dix jours, imposées aux ressortissants britanniques. Reste qu'il demeure difficile de chiffrer le nombre de personnes.

Un nombre difficile à chiffrer dans sa totalité

En effet, selon la Tribune de Genève qui raconte la folle semaine de la station depuis l'annonce faite par Boris Johnson de la détection d'une nouvelle souche, il a été très difficile de recenser le nombre de britanniques présents dans la station et plus largement, dans les communes valaisiennes.

D'autant que les compagnies aériennes ne transmettent pas le nom des passagers, dans ce pays où la discrétion est reine.

Toujours pour Simon Wiget, il est difficile d'avoir une "information sur leur nombre". Une fois sur le territoire helvétique et les quarantaines déclarées, l'Etat prend le relais et ne communique pas de chiffres précis. Car une fois les quarantaines déclarées, c'est l'Etat qui s'occupe de leur gestion, et il ne communique aucun chiffre.

Selon le responsable touristique de la station, à Verbier, "le suivi est assuré et les contrôles qui ont été fait ces derniers jours l'ont été à satisfaction", explique-t-il à la RTS.

L'affaire remonte à quelques jours. D'après le journal SonntagsZeitung, environ 200 sur les quelque 420 vacanciers britanniques ont pris la fuite, malgré les mesures de confinement.

"Certains touristes britanniques en séjour à Verbier sont partis immédiatement, mais d'autres ont décidé de rester encore un peu", a expliqué le chargé de communication de la commune de Bagnes, Jean-Marc Sandoz.

Beaucoup sont restés en quarantaine pendant une journée avant de s'enfuir à la faveur de la nuit, a-t-il raconté à l'agence de presse ATS.

"C'est en voyant que les plateaux-repas restaient intacts que les hôteliers ont constaté que les clients étaient partis", a ajouté M. Sandoz. "On ne peut pas leur en vouloir. Dans la plupart des cas, la quarantaine était intenable. Imaginez rester à quatre dans une chambre d'hôtel de 20 m2", disait-il.

Les touristes sont repartis "un peu fâchés contre la Suisse" et avec le sentiment d'avoir été "pris au piège", ajoutait M. Sandoz.