Covid-19: "Il n'y aura ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture des commerces", annonce le ministre de la Santé

Pour contrer la 5e vague de la Covid-19, le gouvernement n'envisage pas d'avoir recours aux mesures restrictives les plus fortes.

"Il n'y aura ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture anticipée des commerces", a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

D'après lui, la "donne a changé" avec la vaccination et le pass sanitaire. "Nous avons aujourd'hui les moyens de nous protéger", a-t-il complété.

Une hausse "fulgurante" du nombre de cas de la Covid-19 en France

Le nombre de cas augmente très rapidement en France depuis plusieurs jours, atteignant 32.591 nouvelles contaminations mercredi, au plus haut depuis le 24 avril.

Dans un avis rendu jeudi matin, la Haute autorité de santé (HAS) a recommandé que le rappel de vaccin soit fait dès l'âge de 18 ans, 5 mois après la vaccination complète, préfigurant vraisemblablement ce qui sera annoncé.

Seulement six jours auparavant, la HAS préconisait que le rappel soit fait à partir de 40 ans, 6 mois après la dernière injection. Mais elle a décidé d'abaisser ces délais car la "reprise de l'épidémie" est "encore plus forte qu'attendu".

Actuellement, les plus de 65 ans peuvent recevoir le rappel, ainsi que les personnes à risque et les soignants. Il était jusque-là prévu que les plus de 50 ans y aient accès à partir du 1er décembre.