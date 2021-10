Covid-19: Gabriel Attal annonce une prolongation possible du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, mais pas "à vie"

Ce ne sera possible qu'en cas de reprise épidémique... C'est la promesse du gouvernement. Ce mercredi 13 octobre, Gabriel Attal, a détaillé ce que contenait le projet de loi visant à prolonger la possibilité de recourir au pass sanitaire, jusqu'au 31 juillet prochain.

Un projet de loi qui vise à ne pas "désarmer" le gouvernement face à une possible dégradation de la situation sanitaire. Ce dernier souhaite pouvoir utiliser les "outils" disponibles et prévus par la loi, "si et seulement si", la situation venait à se dégrader.

"Un risque non-négligeable de reprise épidémique"

Si la situation sanitaire fait actuellement état d'environ 4.000 cas par jour, "dans 18 départements le taux d’incidence dépasse le seuil d’alerte. Il y a encore un risque non-négligeable d’une reprise épidémique", a détaillé le porte-parole qui a justifié ce projet de loi, par l'arrivée de l'hiver, saison "propice à la reprise".

"La situation ne s'améliore plus depuis quelques jours et dans certains territoires, le nombre de cas semble reprendre légèrement. L'hiver est propice a la reprise, des variants peuvent apparaître. Nous devons rester vigilants jusqu'à l'été prochain", a-t-il dit.

Une vigilance qui, selon le gouvernement, devra passer par une prolongation du pass sanitaire et la possibilité de recourir à certaines mesures de freinage épidémique, même si "la plupart ne sont plus en vigueur, nous devons pouvoir les activer sans perdre de temps", a justifié Gabriel Attal.

Pas de pass sanitaire à vie

Alors pour faire face à cette reprise, le texte du gouvernement présenté ce mercredi prévoit d'encadrer l'accès aux établissements recevant du public jusqu'au 31 juillet 2022. En d'autres termes, partout où la situation sera jugée inquiétante sur le plan sanitaire, le pass sera exigé pour accéder à ces établissements et ce, jusqu'à l'été prochain. Et Gabriel Attal d'affirmer "nous assumons notre refus de désarmement sanitaire".

"Il ne faut pas confondre les mesures possibles avec les mesures appliquées", a précisé Gabriel Attal. Le texte "ne prévoit pas l'état d'urgence éternel (...), il ne prévoit pas le passe sanitaire à vie". Dans ce projet de loi, le pass sanitaire pourra être adapté "dès les prochaines semaines", voire même suspendu, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, ajoute le porte-parole.

Le texte prévoit également la possibilité de prendre des décrets sur l'état d'urgence pour une durée limitée à 30 jours, ainsi qu'un renforcement contre la lutte contre la fraude au pass sanitaire. Il détaille également des mesures d'accompagnement économique, ainsi qu'un état d'urgence en vigueur jusqu'à la fin de l'année, en Guyane.