Covid-19: faut-il faire payer les soins aux non-vaccinés? L'idée choc de Martin Hirsch

Une idée très polémique. Dans l’émission "C à vous", diffusée sur France 5, Martin Hirsch s’est interrogé sur la fin de la gratuité des soins pour les non-vaccinés.

"Quand un instrument de prévention gratuit, reconnu par la communauté scientifique comme quelque chose d'utile, est disponible, est-ce qu'on y renonce sans en porter aucune des conséquences ? Ou est-ce qu'on tend la main pour soigner, mais on dit qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de conséquences alors qu'il y en aura pour les autres patients qu'on aura du mal à soigner et qui, eux, n'y peuvent rien", a-t-il confié.

Martin Hirsch le sait, le "débat est délicat". Mais il avait déjà évoqué cette idée dans une tribune publié dans Le Monde le 25 janvier: "On peut poser la question en des termes crus: est-il logique de bénéficier des soins gratuits quand on a refusé pour soi la vaccination gratuite et qu’on met doublement en danger les autres, en pouvant les contaminer et en pouvant prendre une place en soins intensifs nécessaire pour un autre patient? Il y a peut-être une manière de donner enfin un vrai sens à la prévention en liant protection et respect de la prévention", détaille-t-il dans le quotidien.

Et d'ajouter: "C’est une question éminemment complexe et sensible, mais qui doit être abordée si on ne veut pas voir les systèmes de solidarité affaiblis par manque d’adhésion ou par leur non-soutenabilité."