Covid-19: Emmanuel Macron appelle les Français à se faire tester avant les fêtes

"Bonnes fêtes à tous! À ceux qui auront la joie de se retrouver en famille pour Noël: les gestes barrières, un test préventif pour rassurer, et en cas de symptôme, on s'isole, on alerte. À ceux mobilisés pour soigner, nous protéger: merci. Prenons soin les uns des autres", a écrit dans un tweet le chef de l'Etat, qui passe les fêtes de fin d'année au fort de Brégançon, selon son entourage.