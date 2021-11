Covid-19: Christian Estrosi va annoncer de nouvelles mesures pour la Métropole Nice Côte d'Azur

Tous les indicateurs basculent dans le rouge et cette cinquième vague épidémie semble inéluctable. Face à cette recrudescence de cas et la remontée du taux d'incidence, Christian Estrosi a annoncé sur CNews, ce week-end qu'il prendrait des mesures pour tenter de freiner l'épidémie.

C'est ce lundi 22 novembre à 14h30 que le maire de Nice les présentera depuis le Théâtre de Verdure. Outre l'annonce de nouvelles mesures, il y fera également un point de situation.

Les vaccinodromes en "ordre de marche"

Si l'on ne sait pas encore tout à fait ce que Christian Estrosi a derrière la tête, on sait toutefois qu'il devrait annoncer des mesures concernant la vaccination comme "remettre les vaccinodromes en ordre de marche", et relancer "l'itinérance dans l'ensemble des communes de la métropole". C'est en tout cas ce qu'il a laissé entendre sur CNews.

Il pourrait également annoncer un renforcement des contrôles du pass sanitaire ou encore certaines mesures concernant les marchés de Noël.

Dans un communiqué, il a expliqué qu"il est essentiel pour tous de continuer le schéma vaccinal", des personnes éligibles. Concernant la troisième dose pour tous, il y est "favorable", a-t-il dit, étude du Lancet à l'appui. Si la HAS a officiellement recommandé cette troisième dose aux 40 ans et plus, ce vendredi 19 novembre, le gouvernement lui, n'a pas encore donné son feu vert.