Covid-19: 3e dose pour tous, nouveau traitement, pass sanitaire... ce qu'il faut retenir des annonces d'Olivier Véran

"Ni confinement, ni couvre-feu, ni fermeture des commerces". Olivier Véran a détaillé jeudi 25 novembre les mesures prises par le gouvernement pour faire face à la 5e vague en France. "Nous avons les armes pour ne pas avoir recours aux mesures les plus contraignantes", a-t-il confié.

On récapitule.

La 3e dose pour tous dès 18 ans

Pour faire face à une nouvelle "flambée épidémique" de la Covid-19, le ministre de la Santé a annoncé jeudi 25 novembre l'ouverture de la vaccination à tous les Français de plus de 18 ans, dès 5 mois après la dernière injection, à partir de ce samedi.

"Vous pouvez d'ores et déjà vous rendre sur les plateformes de prise de rendez-vous en ligne pour réserver vos créneaux" et "nous allons ouvrir, rouvrir ou amplifier les centres de vaccination à compter de ce week-end", a-t-il encore indiqué.

"Le vaccin est une arme très efficace pour empêcher les formes les plus graves de la Covid-19. Mais l'efficacité du vaccin diminue avec le temps. Le rappel est utile chez tous les adultes, dès 18 mois", a expliqué le ministre de la Santé.

Pas de rappel, plus de pass!

Toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront justifier sur leur pass sanitaire "à compter du 15 janvier" 2022 avoir reçu une dose de rappel de vaccin anti-Covid au maximum sept mois après la précédente

"A compter du 15 décembre, le pass sanitaire pour les plus de 65 ans ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans un délai de sept mois après l'infection ou après la dernière injection. Et à compter du 15 janvier ce pass sanitaire de tous les autres publics, c'est-à-dire les Français âgés de 18 à 64 ans, ne sera plus actif si le rappel n'a pas été fait dans ce délai qui reste inchangé de sept mois après la dernière injection", a déclaré Olivier Véran.

La validité des tests PCR ramenée à 24h pour avoir un pass sanitaire

La durée de validité des tests négatifs au Covid-19 ouvrant droit au pass sanitaire va être ramenée à 24 heures. Cette durée, qui permet aux personnes non vaccinées ou complètement vaccinées de bénéficier du pass sanitaire, était jusqu'à présent de 72 heures.

"Concrétement, cela veut dire que les non-vaccinés devront se faire tester tous les jours s'ils veulent bénéficier d'un pass sanitaire", a décrypté Olivier Véran.

Il faut faire "peser la contrainte" sur les Français qui ont fait "le choix de ne pas se faire vacciner", avait indiqué mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, après un conseil des ministres et un conseil de défense sanitaire.

Le port du masque élargi

Le masque quasiment partout. A compter de vendredi, "un décret rendra à nouveau obligatoire le port du masque partout en intérieur" dans les lieux recevant du public, y compris les lieux où le pass sanitaire est réclamé, a également annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran. "Les préfets seront aussi habilités à rendre obligatoire le port du masque pour des événements en extérieur, tels que par exemple les marchés de Noël", qui seront soumis au pass sanitaire, "ou des brocantes", a-t-il précisé.

Olivier Véran a aussi exhorté les Français a porté le masque en entreprise, "même entre gens vaccinés".