Couvre-feu, confinement, fêtes de fin d'année, vaccination des enfants... on fait le point sur les pistes du gouvernement en vue du conseil de défense sanitaire de vendredi

Les fêtes de Noël et du Nouvel an vont-elles être perturbées par de nouvelles restrictions sanitaires? Face à une vague de Covid-19 qui ne semble pas avoir encore atteint son pic et promet de longues et difficiles semaines dans les hôpitaux, le gouvernement devrait annoncer vendredi 17 décembre de nouvelles mesures qui ne devraient toutefois pas aller jusqu'à des restrictions sévères.

Selon les dernières données de Santé Publique France, le pays a enregistré 78.307 nouveaux cas positifs à la Covid-19 ce jeudi. C'est un nouveau record depuis le début de l'épidémie. Plus de 2.800 patients ont été recensés dans les services de réanimations et soins intensifs. Et le variant Omicron arrive...

On fait le point.

Pas de confinement ou de couvre-feu

A priori, les pistes de mesures restrictives fortes comme un confinement ou un couvre-feu ne sont pas à l'ordre du jour que ce soit pour les non-vaccinés ou l'ensemble de la population. Même si le gouvernement se garde de promettre qu'il ne reviendra plus jamais à de telles mesures, Olivier Véran a d’ores et déjà annoncé aux députés que "ce n'était pas le choix qui avait été fait" pour les fêtes de fin d'année, alors qu'il était interrogé sur l'éventualité de mesures de confinement pour les personnes non vaccinées.

Un renforcement des restrictions aux frontières

La France va-t-elle emboîter le pas de l'Italie ou l'Angleterre? Possible. Même si des épidémiologistes doutent de l'efficacité d'une telle mesure face à l'essor d'Omicron, l'hypothèse a été évoquée par Gabriel Attal cette semaine. Le porte-parole du gouvernement a déjà annoncé jeudi matin des conditions d'accès plus strictes pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, un pays qui subit de plein fouet la forte poussée d'Omicron.

La durée de validité des tests demandés au retour du Royaume-Uni passera notamment de 48 heures à 24 heures, et les motifs de voyage seront "limités aux résidents français et à leurs familles".

D'autres pays seront-ils ajoutés à liste? Réponse ce vendredi.