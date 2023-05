Couronnement de Charles III: le déroulé de la journée

- 05H00 GMT (06H00 locales): ouverture au public des sites d'observation situés le long du parcours du cortège. Premiers arrivés, premiers servis: les lève-tôt pourront jouir de la meilleure vue. Des centaines de tentes sont apparues ces derniers jours le long du Mall, longue avenue partant du palais de Buckingham.

- De 06H15 à 7H30 GMT: les invités commencent à arriver aux points de contrôle de sécurité.

- 8H30-9H45 GMT: Arrivée des chefs d'État, chefs des gouvernements étrangers, ministres, anciens Premiers ministres, membres de familles royales étrangères et de la famille royale britannique.

- 09H20 GMT: départ de la procession du roi Charles III et de la reine consort Camilla du palais de Buckingham dans le "Diamond Jubilee State Coach", un carrosse qui sera tiré par six chevaux. Le cortège emprunte l'artère du Mall jusqu'à Trafalgar Square puis traverse Whitehall, le quartier des ministères, avant d'arriver à l'abbaye. En tête, le Household Cavalry Mounted Band, fanfare de la cavalerie.

L'arrivée du couple royal est prévue exactement 33 minutes après leur départ, à 09H53 GMT.

- 10H00 GMT: Charles et Camilla pénètrent dans l'abbaye par la Grande Porte Ouest. Charles porte une robe d'Etat, longue cape brodée en velours cramoisi.

La célébration commence.

- 11H00 GMT: Charles III est couronné. L'archevêque de Canterbury pose sur sa tête la couronne de Saint-Édouard, une couronne en or massif sertie de rubis, améthystes et saphirs, et dotée d'une toque de velours violet ourlée d'une bande d'hermine. Pour marquer ce moment, des trompettes retentissent et des coups de canon sont entendus aux quatre coins du Royaume-Uni, de la tour de Londres dans la capitale en passant par Edimbourg, Cardiff et Belfast ainsi que depuis des bateaux de la Royal Navy en mer.

- 12H00 GMT: fin de la cérémonie. Le roi quitte l'abbaye en portant la robe d'apparat de son grand-père George VI, en velours de soie violet brodé d'or. Sur sa tête, la couronne impériale d'Etat, sertie de 2.868 diamants, 17 saphirs, 11 émeraudes, 269 perles et quatre rubis.

Le cortège s'ébranle, emmenant le roi et la reine vers le palais de Buckingham dans le "Gold State Coach", un carrosse doré utilisé à chaque couronnement depuis celui de William IV en 1831. Il est tiré par huit chevaux en raison de son poids: quatre tonnes.

Le couple est escorté par 4.000 militaires en tenues d'apparat.

Les princes George et Louis et la princesse Charlotte suivent leur grand-père dans un autre carrosse en compagnie de leurs parents William et Kate. D'autres membres de la famille royale accompagnent la procession à l'exception notable du prince Harry et d'Andrew, duc d'York, toujours tenus à distance, le premier en raison de ses critiques répétées contre la famille, le second pour avoir été visé par une plainte pour agression sexuelle aux Etats-Unis.

- 12H33 GMT: Charles et Camilla arrivent au palais de Buckingham.

- 12H45 GMT: ils reçoivent le salut royal des militaires dans les jardins du palais.

- Vers 13H15 GMT: le roi, la reine et des membres de la famille royale apparaissent sur le balcon du Palais pour assister au défilé aérien.

Le photographe Hugo Burnand fait ensuite des portraits du couple ainsi que des photos de groupe de la famille puis le roi et la reine déjeunent en famille.