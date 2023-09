Coupe du monde de rugby à Nice: "le stade est prêt", promet le directeur de l'Allianz Riviera, invité de "L'Interview à la une"

Coup d’envoi de la Coupe du monde de rugby à Nice! À partir de ce samedi 16 septembre, l’Allianz Riviera accueille quatre rencontres de poules (1).

Une bonne raison d’inviter le directeur général de Nice Eco Stadium, la société exploitant le stade, dans "L’Interview à la une", notre grand entretien hebdomadaire, à voir en vidéo ci-dessous (en partenariat avec Radio Émotion).

D’autant que Patrick Florence est au carrefour d’autres actualités: le 10e anniversaire de l’enceinte le 22 septembre, la reprise du championnat de Ligue 1 de football, un été record en méga-concerts et les Jeux olympiques dans moins d’un an.

Vous pouvez également retrouver ci-dessous les extraits les plus marquants.

La Coupe du monde de rugby

"On l’aborde avec beaucoup d’impatience, de travail avec le comité d’organisation France 2023. Le stade est prêt. Après, le sel de l’événementiel, c’est que tout ne se prévoit pas forcément."

Quatre matches à guichets fermés en huit jours

"C’est très concentré. De tous les stades, l’Allianz Riviera a le calendrier le plus resserré. S’il y a des ajustements à faire, il faudra les opérer immédiatement. Ça fait partie de notre métier."

Les dysfonctionnements qui ont émaillé les premiers matches, notamment à Marseille

"On a eu quelques sessions de travail cette semaine pour rebalayer le dispositif. Il y a une configuration différente par rapport à l’Orange Vélodrome : on n’est pas en centre-ville. L’organisateur a intégré des éléments complémentaires : des communications auprès des acheteurs de billets, par SMS et par mail, pour leur demander de ne pas se présenter au dernier moment. La régie Ligne d’Azur, en relation avec la Métropole et la Ville, met en place un très gros dispositif, sans commune mesure avec les événements accueillis auparavant. Je ne suis pas inquiet, mais on va être très attentifs."

Une forte proportion de supporters étrangers

"On compte davantage sur les trams. Une part non négligeable du public vient avec des tour-opérateurs. Pour Angleterre/Japon [ce dimanche à 21 heures], 157 autocars d’environ 50 personnes viennent directement."

Y aura-t-il assez de bières, alors qu’elle a manqué lors de certains premiers matches ?

"Normalement, oui. On en a reparlé avec l’organisateur et le prestataire buvettes. Le partenaire est différent de d’habitude. Il y a quelques réglages à faire en termes de pression et de température."

Des craintes pour le match de mercredi 20 septembre, Italie/Uruguay, à 17h45, heure de sortie des bureaux?

"Une co-activité routière risque de se présenter. Le dispositif sera similaire à celui des matchs de ce week-end. Ce qu’on connaît sur des grands matchs de l’OGC Nice ou des concerts."

Un stade trop grand pour l’OGC Nice ?

"Non. Il y a eu un certain nombre de matches avec une jauge pleine. À partir du moment où les résultats viennent, le public vient."

Quelles mesures ont suivi les débordements qui ont affecté le match Nice/Cologne le 8 septembre 2022 ?

"Le stade est parfaitement conforme aux réglementations, aux référentiels LFP et UEFA et répond complètement au cahier des charges édicté par la Ville. L’enceinte étant multifonctionnelle, on doit avoir des aménagements réversibles. C’est comme les filets, un an plus tôt, au moment de Nice/Marseille : c’est à l’organisateur de les mettre s’il juge que son public n’aura pas le comportement adapté. Ce n’est pas à l’exploitant du stade de s’adapter au public."

L’équipe de France de foot

"Le 18 novembre, on accueillera le match France/Gibraltar. C’est la cinquième fois que les Bleus joueront à l’Allianz Riviera. On doit être le stade de province où les Bleus sont venus le plus ces dix dernières années."

Les Jeux olympiques de Paris 2024

"Nous allons accueillir six matches de football, dont un de l’équipe de France masculine, sur les dix derniers jours de juillet. On n’a pas encore eu énormément de réunions sur le sujet : ça va venir."

Le bilan du premier été en nombre de méga-concerts

"La très grande majorité des retours sont très bons. Nous sommes ravis et fiers de la façon dont ces concerts se sont passés. Pour The Weeknd [les 22 et 23 juillet] comme pour Mylène Farmer [le 29], on accueillait entre 90 et 100 semi-remorques et environ un millier de manutentionnaires."

Des concerts chaque été désormais ?

"On y travaille! Il y a beaucoup d’attentes. On a une jauge de 36 000 spectateurs, qui peut paraître un peu grande pour certains matches de football mais qui est trop faible pour certains producteurs de concerts. Et notre position géographique fait qu’ils privilégient souvent Marseille. Ça a été le cas de Muse cet été. Ou d’Indochine, qui a fait une tournée des stades en 2022 et n’a pas voulu venir à Nice, Dieu sait qu’on a pourtant essayé! Mylène Farmer ne devait pas venir non plus. On a rattrapé les producteurs par le col! La date a été ajoutée. On s’est positionné en diffuseurs donc on a été à risques sur la billetterie. Je n’ai pas été à l’aise jusqu’à trois semaines avant, puisque beaucoup de billets restaient en vente. À un mois de l’événement, on en était à 27.000 et il y a eu accélération sur les dernières semaines, heureusement, sinon on faisait ce concert à perte, sur des volumes financiers importants. Le [stade] Matmut Atlantique de Bordeaux qui a une jauge comparable (42.000 spectateurs) accueille plus de concerts parce qu’il n’a pas de concurrence autour, comme on peut l’avoir avec Marseille. Et ce sont les mêmes équipes commerciales qui s’y collent : les deux stades sont dans le réseau Vinci Stadium. C’est la direction programmation qui pilote les relations avec les producteurs musicaux."

À quand les prochains concerts ?



"Nous sommes en discussion avec deux productions. Mais ce ne sont que des options. On ne sait même pas encore si les tournées vont se faire."

Pourquoi cette diversification ?

"En application du contrat de partenariat, la Ville de Nice nous verse une redevance qui ne correspond pas au coût d’exploitation du stade. On doit compenser l’écart avec l’activité événementielle. On a l’obligation de donner priorité absolue aux matches du club résident : l’OGC Nice. En fonction de son calendrier, on peut accueillir d’autres rencontres sportives, des concerts et toutes sortes d’événements d’entreprises, des salons, des tournages… Une centaine par an."

Qu’est-ce que Nice Eco Stadium ?

"La société d’exploitation du stade Allianz Riviera. Elle a contracté avec la Ville de Nice en 2011 un Partenariat public-privé d’une durée de 30 ans, qui incluait la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation. Quand les recettes commerciales ne sont pas au rendez-vous, c’est arrivé, Nice Eco stadium assume les conséquences."

Les accès au stade

"Les transports en commun, c’est très bien. Le confort pour venir en véhicules particuliers pourrait être revu."

Le 10e anniversaire

"En collaboration avec l’OGC Nice, on va le célébrer le 1er octobre sur le match Nice/Brest. Des milliers de places ont été mises en vente à 10 euros."

(1). Ce samedi à 17h45 : Pays-de-Galles/Portugal. Ce dimanche à 21h : Angleterre/Japon. Ce mercredi à 17h45 : Italie/Uruguay. Dimanche 24 septembre à 17h45 : Écosse/Tonga.