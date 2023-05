Coup de filet anti-mafia: le grand maître, le patron de resto de Menton et le narcotrafiquant... qui sont les trois hommes interpellés sur la Côte d'Azur?

Le grand maître, le restaurateur et le narcotrafiquant, voilà un drôle d’attelage. Trois hommes âgés de 37, 58 et 63 ans dont les liens ne se limitent pas à leurs origines transalpines. Depuis le 1er mars 2022, leurs noms apparaissent côte à côte sur le registre du commerce français.

Le dernier associé en date de la SARL Aurora qui gère La Voglia, un restaurant mentonnais, est allé bien vite en besogne. Selon des éléments de l’enquête rapportés par le Corriere della Calabria, Vicienzo Giorgi serait passé de simple employé à principal actionnaire de cet établissement de l’avenue Félix-Faure en moins de 15 jours. De quoi intriguer les enquêteurs de la direction du district anti-mafia (DDA) qui avaient ce Calabrais de 37 ans dans le collimateur depuis un moment déjà. Pour eux, cette prise de participation sur la Côte d’Azur ne serait qu’une opération de blanchiment des juteux profits de la ‘Ndrangheta.

153 kg de cocaïne pour un trafiquant "sans casier"

Vicienzo Giorgi est en effet présenté comme un maillon essentiel de cette organisation criminelle qui, depuis la pointe de la botte italienne, règne en maître sur le trafic de drogue à travers toute l’Europe. La juge Caterina Catalano qui instruit ce tentaculaire dossier le suspecte d’avoir supervisé au moins quatre convoyages de cocaïne depuis l’Amérique du Sud, dont 153 kg en une seule livraison.

Des accusations que le jeune calabrais a réfutées devant la chambre de l’instruction à Aix, appelée à se prononcer sur son extradition. À entendre son avocat, Me Sidy Dioum, le costume qu’on lui prête serait bien trop grand : « Il dit n’avoir aucun casier judiciaire en Italie, ce qui ne correspond pas au profil d’un trafiquant international. »

Pourtant, pas moins de 10 chefs d’accusation sont inscrits sur le mandat d’arrêt européen délivré à son encontre. Giorgi ne s’est pas opposé à son exécution. « Il se dit prêt à répondre des faits qu’on lui reproche et qu’il conteste devant les autorités italiennes », poursuit Me Dioum. Tout comme Michele Di Piano d’ailleurs. Lui aussi figure sur les statuts de La Voglia. Depuis un peu plus longtemps d’ailleurs que Giorgi, le présumé narcotrafiquant.

Une "franchise" de la ‘Ndrangheta à Menton

C’est en juillet 2021 que cet autre Italien âgé de 58 ans aurait réalisé son rêve : « Il explique qu’il a toujours voulu avoir un restaurant », rapporte son avocat. Des interceptions téléphoniques en attestent. Le Corriere della Calabra évoque une conversation figurant au dossier d’instruction au cours de laquelle Di Piano promet de « tenir parole » et de lui trouver « quelque chose de beau sur la plage ».

Giuseppe Scidone. Photo DR.

À l’autre bout du fil Giorgi se prend lui aussi à rêver: « Je verrai s’ils nous permettent d’ouvrir un restaurant franchisé », lui répond le présumé trafiquant de cocaïne.

Derrière ce « ils », pourrait se cacher la ‘Ndrangheta. C’est ainsi que La Voglia serait tombée dans l’escarcelle de la mafia calabraise au gré d’un montage en deux temps. Pour avancer masquer, Giorgi aurait fait appel à une vieille connaissance. Selon l’accusation, Di Piano et lui ont fait un voyage ensemble au printemps 2012 de Menton à San Marino en passant par Vintimille et Milan. Ce dernier aurait servi de paravent pour racheter La Voglia. Pour cela, il s’est initialement associé à un troisième larron. Italien lui aussi, bien qu’expatrié sur la Côte d’Azur depuis 1981. Giuseppe Scidone y a même acquis une certaine notoriété.

Candidat en 2014 aux municipales

Après des débuts dans l’immobilier à Monaco, cet entrepreneur dans l’âme a acquis plusieurs affaires de Menton à Roquebrune: restaurant, café ou encore concession de plage privée.

Dans la perle de la Riviera française, il a même brigué en 2014 un poste de conseiller municipal. Il figurait alors en 11e position sur la liste L’espoir du Renouveau. Avec moins de 6 % des suffrages exprimés, cette formation sans étiquette politique n’avait obtenu aucun siège au sein de l’hémicycle mentonnais.

À défaut de pouvoir porter l’écharpe tricolore, Giuseppe Scidone arbore fièrement d’autres insignes. Plus ésotériques celles-là. Cet expatrié italien de 63 ans ne cache pas son appartenance maçonnique. Il se présente comme l’un des « cinq gardiens » de l’Ordre des Templiers de Jérusalem et même comme le « Grand Maître de l’ordre mondial des Templiers à Djibouti ». Il y a quelques années, il aurait eu pour ambition de créer sa propre obédience. Ce qui n’avait pas échappé aux services français qui s’inquiétaient de voir apparaître sur la Côte d’Azur, plus particulièrement à Menton, une résurgence de la célèbre loge mafieuse P2 (Propaganda Due) qui, pendant des décennies, a tiré secrètement les ficelles du pouvoir en Italie.

Association caritative ou loge déguisée

L’homme a déjà eu à se défendre, avec véhémence, de toute affiliation criminelle lorsque, pour la première fois en 2015, son nom a émergé publiquement à l’occasion d’une précédente opération anti-mafia.

Celle-là avait été baptisée « Geenna » et ciblait la présence de la ‘Ndrangheta dans le Val d’Aoste. Giuseppe Scidone n’apparaissait alors qu’en filigrane du dossier. L’expatrié italien n’avait pas été poursuivi. Cette fois, la justice transalpine a requis son assignation à résidence. Car, comme Michele Di Piano, lui aussi a généreusement décidé en mars de l’année dernière de céder la majorité de ses parts dans La Voglia à un présumé lieutenant de la ‘Ndrangheta.

La justice y voit une opération de blanchiment de la mafia sur la Côte d’Azur. Giuseppe Scidone expliquera peut-être qu’il ne s’agissait que de mettre en pratique les principes qui l’ont amené à fonder à Menton l’association Garibaldi. Officiellement pour venir en aide aux immigrés italiens en France. Officieusement, les services français et italiens suspectent cette œuvre caritative d’être en réalité une loge déguisée dont le véritable but serait de faire des affaires sur la Côte.