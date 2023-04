Coup de colère du maire de Saint-Agnès contre le cirque Zavatta

En effet, alors que le cirque, qui porte le nom d’un clown célèbre, avait pris ses quartiers à Menton, le village de Sainte-Agnès constate, encore aujourd’hui, que de nombreuses affiches publicitaires sont toujours en place un peu partout dans le village, placardées sans respecter "les règles précises qui régissent notamment les prescriptions de surface, d’emplacement, de densité et d’entretien", comme l’explique Gérard Hugon, adjoint au maire. "En effet, il existe une législation en la matière et l’affichage doit se faire dans les zones prévues à cet effet", précise-t-il encore.

Un nettoyage annoncé

Contacté par le maire, le représentant du cirque aurait précisé qu’il avait traité avec une entreprise privée pour cet affichage et qu’il allait aussitôt lui demander d’enlever ces affiches afin de remettre en état le mobilier urbain.

Le village littoral le plus haut d’Europe est très sensible à cette pollution visuelle, surtout depuis que l’association Les plus beaux villages de France lui a confirmé son maintien, et cela depuis 1997, au sein de l’association. Un label qui le contraint à respecter un certain nombre de règles contenues dans un cahier des charges.

Gageons que très rapidement Sainte-Agnès retrouvera et sa beauté et sa sérénité légendaires.