Coronavirus - La rédaction vous répond: "Tous les grands événements de la saison vont-ils être annulés?"

Cette question nous a été posée "Tous les grands événements de la saison vont-ils être annulés?"

NOTRE RÉPONSE

Le calendrier des événements de la Principauté ressemble, pour les semaines à venir, à un champ de bataille après le combat.



Pas de Grand Prix, pas de Fête de la danse, pas de concert géant pour la Fête de la musique. Ni même de méga show de Céline Dion en juillet. Les salles de spectacles, elles, restent fermées, pour l’heure. Comme les enceintes sportives.



Quelques événements continuent d’y croire. En vain? "Le Jumping a été annulé, et le meeting Herculis cherche une date pour se décaler dans le temps", annonce Patrice Cellario.



En France, les rassemblements de plus de 5.000 personnes sont interdits jusqu’au mois de septembre.



En Principauté, les autorités ont choisi d’analyser au cas par cas. "Manifestation par manifestation, pour chaque situation, en concertation avec les organisateurs, nous étudierons la bonne solution à prendre", continue le conseiller de gouvernement-ministre de l’Intérieur.



Une concertation qui devrait être rapide, la plupart des rendez-vous phares de l’été à venir étant d’ores et déjà annulés.

