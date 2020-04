Coronavirus - La rédaction vous répond: "Les drones utilisés pour surveiller les rues de la Principauté continueront-ils de voler après le déconfinement?"

Cette question nous a été posée "Les drones utilisés pour surveiller les rues de la Principauté continueront-ils de voler après le déconfinement?"

NOTRE RÉPONSE

Vraisemblablement, non. Utilisés ces dernières semaines dans le ciel monégasque par les forces publiques pour surveiller les rues de la Principauté, les drones ne devraient pas voler après le 4 mai.



Leur utilité principale était de repérer les rassemblements inopportuns de personnes à l’extérieur et d’inviter les gens à se disperser.



"À partir du 4 mai, la situation sera différente et nous pourrons sortir librement. Mais il faudra toujours veiller à garder ses distances. Pour ce faire, la Sûreté publique se redéploiera dans l’espace public", note cependant Patrice Cellario. Les contrôles seront donc réalisés par des agents en chair et en os.

