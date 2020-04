Coronavirus - La rédaction vous répond: "Comment se rendre à Monaco pour travailler à partir du 4 mai?"

Cette question nous a été posée "Comment se rendre en Principauté pour travailler à partir du 4 mai?"

En entamant son déconfinement une semaine avant la France, la Principauté soulève une problématique pour plusieurs dizaines de milliers de salariés français qui, chaque jour, font le chemin vers Monaco pour venir travailler.



Pour ces travailleurs pendulaires, la règle du télétravail, en priorité, demeure active. "C’est une très bonne mesure qui permet d’éviter que les salariés se déplacent, tout en conservant leur activité, et nous allons continuer à l’appliquer", confirme Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé.



Depuis le début de la crise, le nombre de salariés monégasques convertis au télétravail est passé de 1.300 à 10.000. Le 5 mai prochain, le Conseil national devrait se prononcer sur un texte législatif visant à faire du télétravail un impératif et à sanctionner son non-respect.



Le problème du trafic ferroviaire



Pour autant, il y a des métiers impossibles à exercer à distance. Notamment pour les salariés des boutiques qui vont rouvrir ce lundi. Mais aussi des activités de service. Quid pour ces populations appelées à revenir travailler en Principauté dans quatre jours et qui sont habituées à utiliser les TER pour s’y rendre?



"Nous sommes dépendants de la reprise graduelle du trafic des TER en France, qui ne devrait recommencer qu’à 50% à partir du 11 mai et avec des mesures pour respecter la distanciation sociale. Tout cela va poser des problèmes", confirme le Ministre d’État Serge Telle, qui se dit attentif à la question.



"Nous nous ajusterons en fonction de ce qui va se passer mais, pour l’heure, la desserte de Monaco ne fait pas partie des priorités de la SNCF."



Pas vraiment de solution à l’horizon, si ce n’est que, comme les autorités s’attendent à voir un afflux plus grand de voitures sur les routes – des usagers qui d’ordinaire empruntent les transports en commun –, elles ont engagé une réflexion pour rendre les parkings gratuits. Réponse avant lundi.



650.000 masques dans les entreprises



Autre contrainte pour les salariés qui arrivent lundi: comment se procurer des masques, obligatoires dans les commerces et fortement conseillés dans les bureaux? Le gouvernement a distribué cette semaine 650.000 masques jetables aux entreprises de la Principauté, et devrait poursuivre son approvisionnement.



"Ce premier don est assez conséquent, il permet de couvrir les besoins de 12.000 salariés qui en utilisent deux par jour, et ce pour un mois", confirme Jean Castellini, conseiller de gouvernement-ministre des Finances et de l’Économie.



La Croix-Rouge monégasque a également fait don de masques au chef de la gare de la Principauté, qui pourra les distribuer aux usagers du train qui en ont besoin. "Mais nous ne pourrons pas aller au-delà et distribuer des masques dans les gares de départ", souligne Didier Gamerdinger.

