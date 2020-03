Coronavirus, Interview du prince Albert II, Ado héroïque: voici votre brief info de ce samedi matin

Le point sur la circulation. Après une matinée calme, un accident est à signaler sur l'A8 en direction de Nice après la barrière de péage d'Antibes entre un poids-lourd et un camion.

Bonne route et soyez prudents.

La météo. La journée sera belle ce samedi sur la Côte d'Azur.

et dans l'actu...

Coronavirus. La France reste le deuxième pays européen le plus touché derrière l'Italie. Selon le dernier bilan officiel, 79 personnes sont décédées et 3.661 ont été contaminées - soit près de 800 de plus en 24 heures. Il y a 156 cas graves, en réanimation.

Dans les Alpes-Maritimes, on dénombre 43 cas et une personne est décédée vendredi soir, la première victime dans le département. Dans le Var, on compte 48 personnes contaminées..

Suivez notre live.

Interview du prince Albert II. Optimiste et confiant dans les mesures prises par son gouvernement, le souverain a accepté ce vendredi de les commenter, de justifier la fermeture des écoles et, parfois, de remettre les pendules à l’heure. Une interview exclusive.

Ado héroïque. Lors du dernier Swimrun à Saint-Raphaël, Thierry Meistermann fait un arrêt cardiaque. Une adolescente de 15 ans lui sauve la vie. Retour sur une belle histoire… qui aurait dû trouver son dénouement vendredi soir.