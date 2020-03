Coronavirus: écrivez vos messages de remerciements et de soutien aux équipes médicales

Chaque soir, vous êtes de plus en plus nombreux à les acclamer sur votre balcon pour les remercier et les encourager. Un mouvement populaire et spontané qui, selon leurs témoignages, leur fait chaud au cœur.

Le groupe Nice-Matin souhaite lui aussi témoigner de son entier au corps médical pendant cette crise sanitaire. Nous vous proposons donc aujourd'hui une sorte de livre d'or pour récolter tous vos messages de soutien, de remerciements et d'encouragement aux blouses blanches.

Ecrivez dans le formulaire ci-dessous vos messages de remerciements, de soutien et d'encouragement aux équipes médicales au front contre le coronavirus.

Merci à tous.