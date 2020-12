Contrôles aux frontières et quarantaine: Jean Castex annonce des mesures dissuasives pour les Français voulant aller skier à l'étranger

Des mesures après un échec de coordination

Mardi 1er décembre, Emmanuel Macron avait indiqué que le gouvernement envisageait de prendre "des mesures restrictives et dissuasives" pour empêcher les Français d'aller skier à l'étranger, notamment en Suisse, où les stations seront ouvertes pendant les vacances de Noël.

Des mesures restrictives mises en place après l'échec de la tentative du gouvernement français de se coordonner avec les pays frontaliers sur ce sujet.

La Suisse ouvre ses stations, l'Espagne et l'Autriche y réfléchissent

En effet, Berlin et Rome joueront la solidarité et garderont leurs stations fermées, mais la Suisse ouvre les siennes, l'Espagne et l'Autriche pourraient faire de même, et même l'Andorre, dont Emmanuel Macron est "coprince", envisage de faire de même.

Une forme de "concurrence déloyale" qui suscite des inquiétudes: "Si l'Autriche et la Suisse, qui sont nos deux principaux concurrents, ouvraient, ça nous poserait un sérieux problème pour Noël et pour l'avenir", a déclaré mardi le PDG de Compagnie des Alpes, Dominique Marcel, au site Boursorama.

Les annonces n'ont pas calmé le secteur

En début de semaine, l'annonce d'une série d'aides portant sur l'indemnisation des remontées mécaniques, chômage partiel avec "un reste à charge zéro" pour les saisonniers n'a pas calmé le secteur.

Professionnels et élus se rassembleront pour protester contre la fermeture des remontées mécaniques qui pèse sur toute l'économie des stations-villages et des vallées, ce mercredi à Isola 2000, Bourg d'Oisans (Isère) et Bourg-Saint-Maurice (Savoie), notamment.