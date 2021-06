Contrats signés "sous pression", faux profils, offres trop alléchantes... Le point sur le business opaque d'Eurochallenges bientôt devant la justice

Que dit la loi?

Le courtage matrimonial désigne "l’offre de rencontre en vue d’un mariage d’une union stable". Ce type de contrat est régi par les articles L224-90 à L224-95 et R224-1 à 3 du Code de la consommation.

"Ces textes imposent un certain nombre d’informations contractuelles, ainsi qu’un délai de renonciation de sept jours sans paiement", indique la préfecture des Alpes-Maritimes.

Selon les textes, cette activité doit faire "l’objet d’un contrat écrit, rédigé en caractères lisibles", remis au client dès qu’il est conclu.

Outre les informations sur le professionnel, il doit préciser la nature des prestations fournies et les qualités recherchées, le prix du service et les modalités de paiement.

"Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction."

Concernant les adhérentes et les postulants, "chaque annonce précise le sexe, l’âge, la situation familiale, le secteur d’activité professionnelle et la région de résidence [...] ainsi que les qualités de la personne recherchée par elle. Le professionnel doit pouvoir justifier de l’existence d’un accord de la personne présentée par l’annonce sur le contenu et la diffusion de celle-ci".

Le non-respect de ces textes est sanctionné par les articles R242-16 à R242-20 du Code de la consommation: contravention de 5e classe et dispositions concernant la récidive. En cas de fraude avérée, des poursuites pénales peuvent être engagées. C’est le cas ici.