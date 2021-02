Contagiosité, mortalité, efficacité vaccinale: ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas encore des variants sud-africain et brésilien

Contenir la diffusion de ces variants et gagner du temps pour la vaccination. C'est la stratégie du gouvernement à propos de ces variants qui inquiètent les autorités. Apparus il y a quelques mois, ces derniers recèlent encore de secrets car les données manquent parfois. En tout cas, pour le gouvernement, ils "ne constituent pas une menace potentielle mais bien réelle".

Les variants de la Covid-19 représentent à ce jour environ 14% de l'ensemble des tests positifs au Covid-19 d'après une enquête menée sur la journée du 27 janvier, contre 3,3% les 7 et 8 février. C'est ce qu'ont affirmé Jean Castex et Olivier Véran. Une progression nette donc. Ce vendredi 5 février, l'OMS s'est dite inquiète face à l'incertitude qui plane sur l'efficacité des vaccins sur ces "mutants". Voici ce qu'il faut savoir.

contagiosité

Les variants sud-africain et brésilien "nous inquiètent, d'abord parce qu'il existe moins de données sur les infections qu'ils entraînent, ensuite parce que certaines études tendent à montrer qu'il y a davantage de réinfections", a expliqué le ministre de la Santé.

Le variant sud-africain

Son petit nom est B.1.351. Il est devenu prédominant en Afrique du Sud, depuis son émergence en octobre dernier. Il a désormais été identifié dans une quarantaine de pays et selon les scientifiques, ce variant est 50% plus transmissible.

Le variant brésilien

Lui se prénomme B.1.1.28 et sa détection remonte à janvier dernier, au Japon. Deux enfants et deux adultes revenaient du Brésil, lorsqu'ils ont été testés. Depuis, il a été détecté dans une dizaine de pays, dont la France. "Tous les indices indiquent déjà qu'il est plus contagieux, car il présente des mutations qui ont été liées à la plus grande transmission du virus observée dans les variants du Royaume-Uni et d'Afrique du Sud", expliquait le chercheur, Felipe Naveca, qui étudie les mutations du virus dans l'Etat septentrional d'Amazonas et membre de l'institut Leônidas e Maria Deane, qui travaille avec la prestigieuse Fondation Fiocruz.

DES FORMES PLUS Sévères?

Les données sont encore rares sur ce sujet mais certains éléments alertent les scientifiques.

Le variant sud-africain

Selon l'infectiologue Odile Launay qui en parlait sur RTL, "il semble qu'il soit susceptible d'entraîner plus de formes sévères".



Le variant brésilien

D'après les données disponibles, le variant brésilien ne semble pas présenter une létalité plus importante. Mais son émergence récente ne permet pas de le certifier, les données sont limitées.



Sur le territoire

Le variant sud-africain

Des cas de ce variant ont été détectés dans plusieurs régions de l'hexagone. Selon les données de Santé Publique France, une quarantaine de cas issus de ce variant ont été décelés en France, lors de la semaine du 27 janvier dernier.

Le variant brésilien

Quatre premiers cas d'infection au variant brésilien du coronavirus ont été détectés en France, en plus des variants anglais et sud-africain, a dévoilé Olivier Véran, ce jeudi lors de la conférence de presse. On sait "depuis hier" qu'il y a "quatre cas de variant d'origine brésilienne, notamment dans le Var, dans la région Aura (Auvergne-Rhône-Alpes) ainsi qu'à la Réunion", a-t-il dit. L'un de ces cas est "une femme qui revenait de Manaus au Brésil" et a transité par Sao Paulo, Francfort, Paris et Marseille. Une affirmation que réfute l'ARS PACA, pour le cas du variant présent dans le Var.

Les vaccins sont-ils efficaces?

Le variant sud-africain

Dans un communiqué, les entreprises Pfizer et BioNTech ont indiqué que leur vaccin demeure en grande partie, efficace contre les principales mutations des variants anglais et sud-africain du coronavirus.



Des tests in vitro "n'ont pas montré la nécessité d'un nouveau vaccin pour faire face aux variants émergents", selon les compagnies, qui soulignent toutefois qu'elles "continuent de surveiller les variants émergents et sont prêtes à réagir" si une de ces mutations s'avérait résistante.



Moderna avait précisé il y a quelques jours que son antidote restait efficace notamment contre le variant britannique, mais qu'une réduction dans la protection contre le variant sud-africain avait été observée. Une réduction certes mais qui permettrait toutefois d'être protégé. .

Le variant brésilien

Les données ne permettent pas, à ce jour, d'affirmer que les vaccins seraient inefficaces contre le variant brésilien.