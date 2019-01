CONSULTATION. Grand débat national: déposez votre proposition sur notre site

1. Une question ouverte

La consultation ne se limitera pas aux quatre thèmes choisis par le gouvernement pour son Grand débat national, mais sera ouverte à toutes vos propositions, sur tous les sujets qui vous sembleront importants, voire prioritaires.

De son côté, la rédaction de Nice-Matin proposera, avec Make.org, des analyses des propositions les plus populaires et des controverses émergentes, et iront à la rencontre des citoyens dont les propositions auront été plébiscitées.

2. Comment ça marche?

Via le module ci-dessous, vous pouvez voter sur les propositions des autres participants, et si vous le souhaitez, proposer les vôtres. Vous pourrez être tenu informé par Make.org de l’écho rencontré par votre proposition, et de son éventuelle mise en œuvre.

3. La plateforme Make.org: une combinaison d’expertise humaine et d'intelligence artificielle au service des citoyens

Pour s’assurer une consultation ouverte et transparente, Nice-Matin, a choisi Make.org, une plateforme “Civic Tech” indépendante et non-partisane qui a développé un module de participation à destination des médias, permettant à leurs lecteurs de participer au sein des articles.

Make.org a également été sollicitée pour son expertise technique dans les consultations citoyennes. La plateforme repose sur un algorithme capable d’assurer à chaque proposition une exposition équitable, et de faire émerger les propositions les plus populaires et les plus controversées. Le tout avec une technologie “anti-trolling” empêchant les lobbys de fausser l’équité des votes en ligne.

Participez à notre consultation, ci-dessous.