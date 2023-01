Connaissez-vous les origines de notre système de retraite ?

Très clairement, et ça mobilise nos esprits depuis Colbert en 1670, qui a mis en place le premier système de retraite pour recruter les meilleurs marins militaires. Le concept, c’est après des années de bons et loyaux services, l’Etat verse donc une pension pour pouvoir profiter paisiblement de ses “vieux jours”.

Ensuite l’idée fait son chemin petit à petit, mais fin du XVIIIème, c’est surtout une affaire d’aristocrates, comme l'explique Benoît Carré à France Culture : "À cette époque, l'espérance de vie est de 50 à 60 ans pour la masse des Français alors que pour l'aristocratie, elle va jusqu'à 70-80 ans. Ce sont donc eux qui réclament une retraite, puisqu'ils estiment pouvoir en bénéficier."

Avec le XIXe siècle et l’industrialisation viennent aussi plusieurs régimes de retraites en France : les fonctionnaires de l’Etat, puis la sidérurgie, les chemins de fer … Cela permettait donc d’attirer dans des secteurs particulièrement exposés.

À noter qu’en Allemagne, un certain Bismarck instaure la retraite pour tous et toutes dès 1889 alors que nous, on va attendre 1945 et Pierre Laroque pour enfin l’avoir grâce à la sécurité sociale.

Elle est d’ailleurs fixée à 65 ans, puis baissée par Mitterrand à 60 ans.

Depuis des décennies, la question de la réforme des retraites fait débat dans l’opinion et au sein des gouvernements successifs.

Et par rapport à tout ça, on en revient à cette éternelle question : la place des seniors dans notre société.

Comme l’explique FranceInfo, "l'espérance de vie en bonne santé à la naissance s'élevait en 2020 à 64,4 ans chez les hommes et 65,9 ans chez les femmes, selon les derniers chiffres de l'Insee, (contre respectivement 62,3 ans et 64,6 ans en 2005)".

Sans compter les plus de 5% de personnes qui meurent avant la retraite, et ça grimpe à 12% quand on prend en compte la tranche de la population la plus pauvre. Qui en général a les métiers les plus pénibles.

Début janvier 2023, Politis faisait cette une avec une donnée 68% des Français et des Françaises pour une retraite à 60 ans.

"C’est pour avoir une société bienveillante (...) on est le 7ème pays le plus riche du monde et que la France n’a pas la capacité de permettre aux gens de prendre soin de leurs proches, c’est extrêmement choquant. C’est aussi ça l’enjeu en matière de retraite. C’est pourquoi la cgt pense qu’il faut réduire le temps de travail sur la semaine, sur l’année et sur la vie", estime Sophie Binet, secrétaire générale CGT Ingés Cadres Techs, lors d'un entretien enregistré il y a quelques mois.

Parce qu’il ne faut pas oublier le rôle que jouent les seniors aussi au sein de la société. La responsable syndicale ajoute : "C’est pour qu’on ait plus de temps pour pouvoir prendre soin de nos proches, pouvoir s’engager dans la cité et dans la société et puis pour pouvoir avoir du temps de loisir, c’est quand même bien mérité après une vie de labeur."

En France un senior sur 3 s’engagerait dans une asso au moins une fois par semaine. Lors des dernières élections municipales, 55,3% des nouveaux maires avaient plus de 60 ans. Enfin, 23 millions d’heures de garde seraient assurées par les grands-parents chaque année.

Alors vous, vous préférez partir à la retraite à 60,64 ou 65 ans ?