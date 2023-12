Conflits de voisinage: ce que contient la proposition de loi visant à protéger les agriculteurs

Bruit des tracteurs, odeurs des troupeaux, chants de coqs... Ces dernières années, les conflits de voisinage entre agriculteurs et néo-ruraux ne cessent de croître. En moyenne, chaque année, près de 500 litiges finiraient devant les tribunaux.

Portée par la députée Renaissance du Morbihan, Nicole Le Peih, une proposition de loi pourrait bien changer la donne... en faveur des agriculteurs.

Examiné dès ce lundi 4 décembre à l'Assemblée nationale, ce texte prévoit en effet de limiter les recours en prenant en compte l'antériorité des activités économiques.

Ainsi, est-il précisé, "lorsque le trouble provient d’activités, quelles que soient leur nature, préexistantes à l’installation sur le fonds, qui se sont poursuivies dans les mêmes conditions et qui s’exercent conformément à la législation en vigueur, la responsabilité prévue au premier alinéa ne saurait être engagée".

Les activités existantes confortées

Autrement dit, qu'elles soient agricoles, industrielles voire sportives, toutes les activités existantes seraient confortées.

En revanche, "le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, l’exploitant d’un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs, à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, est responsable de plein droit du dommage qui en résulte".

Le juge restant souverain pour apprécier le caractère anormal du trouble.

In fine, "cette proposition de loi permet de poser les conditions d’un "vivre ensemble" équilibré" et a également "pour objectif de répondre aux préoccupations du monde rural. Elle tend en effet à limiter les conflits de voisinage entre les nouveaux habitants d’un territoire et les acteurs, notamment économiques, culturels ou encore touristiques, déjà établis sur celui-ci".