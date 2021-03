Confinement partout, écoles fermées, des réouvertures mi-mai...ce qu'il faut retenir des annonces de Macron pour freiner la Covid-19

Mobilisation générale en avril. Le président de la République a annoncé mercredi soir un nouveau tour de vis restrictif pour tenter d'endiguer l'épidémie de la Covid-19 en France, alors que plus 5.000 patients sont en "soins critiques".

"J'appelle à la mobilisation de chacun en avril face à un virus plus contagieux mais aussi plus meurtrier" (...) si nous savons rester unis et solidaires, nous verrons bientôt le bout du tunnel", a attaqué Emmanuel Macron, reconnaissant avoir "commis des erreurs" dans la gestion de crise.

Le bout du tunnel? Il est espéré pour avant l'été. Mais en attendant, la France devra faire devra faire face à un nouveau confinement. On récapitule.

L'ensemble du pays confiné

Fermeture de certains commerces non-essentiels, interdiction de se déplacer sans attestation à plus de 10km... Les restrictions en vigueur depuis la mi-mars dans 19 départements - dont les Alpes-Maritimes - seront étendues à l'ensemble du territoire pour quatre semaines à partir de ce samedi. Emmanuel Macron a également précisé que "les déplacements entre les régions seront autorisés durant le week-end de Pâques". Ils ne le seront plus à compter du 5 avril, "sauf motif impérieux".

"Qui souhaite changer de région pour aller s'isoler pourra le faire durant ce week-end de Pâques". "Les Françaises et les Français de l'étranger qui veulent rentrer en France pourront aussi le faire à tout moment", a-t-il précisé.

Les écoles fermées pour 3 semaines

C'était l'une des annonces les plus attendues. Si "l'éducation de nos enfants n'est pas négociable", Emmanuel Macron a reconnu que le virus circulait dans les écoles "mais pas plus qu'ailleurs". Le président de la République s'est néanmoins résolu à décider de la fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées pour 3 semaines. Les vacances scolaires de printemps sont unifiées sur tout le territoire français à partir du 12 avril.

La semaine du 5 au 12 avril, "les cours pour les écoles, collèges et lycées se feront à la maison", a précisé le président, sauf "pour les enfants des soignants et de quelques autres professions, de même que les enfants en situation de handicap". Elle sera suivie par deux semaines de vacances à partir du 12 avril, pour toutes les zones, avant une rentrée le 26 avril en physique pour les écoles et en distanciel pour les collèges et lycées.

"C'est la solution la plus adaptée pour freiner le virus, tout en préservant l'éducation et donc l'avenir de nos enfants", a confié Emmanuel Macron.

Les étudiants qui le souhaitent pourront continuer pendant le mois d'avril qui vient à se rendre à l'université "pour une journée de cours par semaine.