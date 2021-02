Confinement partiel en France, déconfinement en Angleterre... On fait le point sur la pandémie de Covid-19 dans le monde

Angleterre: plan de déconfinement

Le gouvernement britannique a annoncé viser une réouverture à partir du 12 avril en Angleterre des commerces non essentiels, des pubs et des restaurants en extérieur et des musées.

Le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre Boris Johnson prévoit quatre grandes étapes, à commencer par la réouverture des écoles le 8 mars, avec comme objectif de lever les dernières restrictions fin juin.

Boris Johnson a annoncé que le gouvernement visait un retour des supporters dans les stades d'Angleterre à partir du 17 mai si la situation sanitaire le permet, avec une capacité limitée à 10.000 personnes maximum.

Côte d'Azur: confinement le week-end

Les autorités ont annoncé une mesure de confinement territorialisé, une première depuis le début de la crise sanitaire en France métropolitaine, qui concernera pour les deux prochains week-ends les communes du littoral d'une partie de la Côte d'Azur.

Les contrôles à la frontière italienne seront renforcés, comme les contrôles dans les aéroports.