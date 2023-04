Condamné, Pierre Ménès "ne pouvait ignorer que chacun de ces gestes (...) avaient un caractère sexuel"... Voici ce que dit le jugement du tribunal

Pierre Ménès a été condamné mercredi 19 avril, à deux mois de prison avec sursis pour agression sexuelle, et relaxé dans deux des trois affaires qui le visaient. L'AFP a eu accès vendredi aux motivations du tribunal, qui n'étaient pas disponibles le jour du jugement.

Une condamnation pour une série de gestes "à caractère sexuel"



Deux affaires concernaient une visite de l'ex-chroniqueur sportif dans un magasin Nike situé sur les Champs-Élysées, le 18 juin 2018. Dans sa plainte, une vendeuse avait expliqué que Pierre Ménès lui avait "pris les mains" en "entrelaçant ses doigts", qu'il avait "collé sa poitrine" à la sienne, puis désigné ses seins en disant: "+c'est énorme+". Elle a en outre indiqué qu'il était passé derrière elle "en se frottant" le sexe contre ses fesses.

En rendant sa décision à l'audience mercredi, le tribunal a uniquement indiqué que le prévenu était condamné pour "le premier contact" avec la vendeuse, sans plus de précision. Devant la presse à la sortie de la salle, l'avocat de Pierre Ménès avait affirmé que son client avait été condamné pour avoir "touché les mains" d'une vendeuse.

Mais selon le jugement, il a en fait été condamné pour l'ensemble de la première séquence décrite par la jeune femme, et "corroborée" par la vidéosurveillance: un "coup de poitrine", "non consenti", suivi d'un "regard appuyé" sur les seins de la jeune femme, puis un "entrelacement des mains", "là encore imposé par Pierre Ménès", écrit le tribunal.

"Le coup de poitrine initial non consenti ne saurait s'assimiler à un geste sportif ou de camaraderie", comme s'en était défendu Pierre Ménès, souligne le tribunal. Il rappelle que la jeune femme était employée chez Nike et que Pierre Ménès était "un des clients célèbres de cette enseigne", créant ainsi "un rapport de domination" et "l'impossibilité" pour elle d'"exprimer clairement son désaccord, qui apparaît pourtant évident sur la vidéo exploitée".

Pierre Ménès "ne pouvait ignorer que chacun de ces gestes, et a fortiori leur articulation, avaient un caractère sexuel", conclut le tribunal. "En revanche", selon le jugement, le "frottement volontaire du sexe" de Pierre Ménès sur les fesses de la jeune femme alors qu'il passait derrière elle, n'apparait "pas du tout corroboré par la vidéo". Il a donc été relaxé pour cette partie-là.

Une relaxe concernant une seconde vendeuse

Une deuxième vendeuse avait porté plainte, pour la même visite au magasin. A l'arrivée de Pierre Ménès dans la boutique, elle lui avait proposé de l'aider à choisir des chaussures. "J'en ai déjà 18 chez moi", "je viens pour la beauté des vendeuses", lui aurait-il répliqué, en lui caressant le dos "jusqu'aux fesses".

"L'enquête n'a pas permis de retrouver et entendre les clients présents ce jour-là" et l'exploitation de la vidéosurveillance n'a rien donné, a relevé le tribunal. "S'il n'y a pas lieu de mettre en doute" les propos de la plaignante, "il doit en revanche être constaté qu'il existe un doute sur l'intention sexuelle" de Pierre Ménès et sur la "matérialité exacte des faits", poursuit-il, concluant à la relaxe.

Une relaxe pour les faits dénoncés au Parc des Princes

La troisième partie du procès concernait la mi-temps du match PSG-Nantes le 20 novembre 2021 au Parc des Princes. Une hôtesse d'accueil, qui n'a pas porté plainte, a signalé qu'elle s'occupait d'un client quand elle a senti qu'on lui touchait brièvement la poitrine et le ventre. "Restée figée", elle a expliqué avoir alors reconnu Pierre Ménès à quelques pas.

Le tribunal estime notamment que le geste décrit "apparaît assez incompréhensible" dans la configuration des lieux et qu'il y a "de nombreuses contradictions" dans les déclarations de l'hôtesse.

"En l'absence de tout élément permettant de corroborer les propos", le tribunal relaxe Pierre Ménès "au bénéfice du doute". Le tribunal a mis en avant "l'absence de problématique psychiatrique ou de personnalité et le "très faible risque de réitération" pour justifier de ne pas inscrire Pierre Ménès au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (Fijais).