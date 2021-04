Conclusion des experts européens, risques, facteurs de risques: ce que l'on sait désormais à propos du vaccin AstraZeneca

Le vaccin AstraZeneca provoque-t-il de graves mais très rares problèmes sanguins observés chez certaines personnes vaccinées ? L'Agence européenne des médicaments a donné une conférence de presse ce mercredi et quelques éléments permettent d'y voir un peu plus clair.

Car après une énième réunion de ses experts, l'EMA a reconnu pour la première fois que le vaccin AstraZeneca pouvait provoquer chez certaines personnes des problèmes sanguins très rares. Jusqu'à présent, elle n'avait pas établi de lien de causalité entre les deux.

CE QU'ONT OBSERVé LES EXPERTs

Après études, les experts ont estimé qu'un lien est "possible" entre les effets secondaires rares observés chez certains patients et le vaccin. Selon l'EMA, cela justifie donc de mentionner aux patients ainsi qu'aux personnels de santé que le risque existe. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est, quant à elle, restée plus prudente. Elle a simplement relevé qu'un lien était "plausible mais non confirmé".

Et si les risques méritent d'être mentionnés, c'est qu'il s'agit d'un phénomène "très atypique" de "cas très rares de caillots sanguins combinés à des niveaux bas de plaquettes sanguines", a expliqué l'EMA. Dans la plupart des cas, ces thromboses se sont produites dans les "deux semaines après la vaccination", et touchent "des veines du cerveau (thrombose des sinus veineux cérébraux) et de l'abdomen", selon l'EMA.

Quels risques à se faire injecter ce vaccin?

Ils sont très faibles en ce qui concerne les cas graves mais sont au cœur des questions. Selon les derniers chiffres de l'Agence européenne, au 4 avril, on dénombrait 222 cas de ces thromboses atypiques sur 34 millions d'injections réalisées avec AstraZeneca dans l'Espace économique européen (UE, Islande, Norvège, Liechtenstein) et le Royaume-Uni. En tout, ce sont 18 décès qui ont été constatés.

C'est de l'Allemagne qu'est venue l'alerte, en premier lieu. 31 cas suspects de thrombose veineuse cérébrale (dont 19 s'accompagnaient d'une chute des plaquettes sanguines) ont été répertoriés à ce stade, avec 9 décès, selon l'Institut Paul-Ehrlich. Cela représente une proportion d'1 cas pour 100.000 doses injectées.

Au Royaume-Uni, on dénombre 79 cas et 19 décès, sur plus de 20 millions de doses administrées, selon un bilan diffusé mercredi par le régulateur britannique des médicaments, la MHRA. En France, des cas ont aussi été rapportés: 12 cas de thromboses dont quatre décès sur 1,9 million d'injections selon les chiffres de l'ANSM.

Les bénéfices globaux du vaccin dans la prévention du Covid-19 l'emportent sur les risques d'effets secondaires

Des chiffres qui révèlent un risque très faible malgré tout.

La balance bénéfices-risques du vaccin est donc largement favorable au vaccin, selon l'Agence Européenne qui l'a jugé "sûr et efficace" contre la Covid-19. "Le Covid-19 entraîne un risque d'hospitalisation et de décès. La combinaison caillots sanguins/plaquettes basses qui a fait l'objet de signalements est très rare, et les bénéfices globaux du vaccin dans la prévention du Covid-19 l'emportent sur les risques d'effets secondaires", a d'ailleurs appuyé l'EMA.

EXISTENT-ILS DES FACTEURS DE RISQUES?

Jusqu'ici, l'Agence européenne des médicaments a constaté que cela concernait des "femmes de moins de 60 ans". Une constatation qui ne permet pas de tirer des conclusions, car cela dépend aussi de l'utilisation qui a été faite du vaccin et des publics qui ont été désignés pour le recevoir, dans les différents pays. De ce fait et selon les éléments dont dispose l'Agence, celle-ci assure qu'elle "n'a pas identifié de facteur de risques spécifique".

"Des facteurs de risque spécifiques tels que l'âge, le sexe ou les antécédents médicaux n'ont pas pu être confirmés car les événements rares sont observés à tous les âges", a expliqué Emer Cooke, directrice de l'Agence.

"Bien que la plupart des cas soient survenus chez des personnes de moins de 60 ans et chez des femmes (...) l'Agence n'a pas conclu que l'âge et le sexe étaient des facteurs de risque évidents pour ces effets secondaires très rares", a appuyé Sabine Straus, présidente du Comité pour l'évaluation des risques en matière de pharmacovigilance (Prac).

Pourquoi une limite d'âge?

Plusieurs pays ont décidé de ne plus administrer ce vaccin en-dessous d'un certain âge: 55 ans pour la France, la Belgique et le Canada; 60 ans pour l'Allemagne et les Pays-Bas; ou 65 ans pour la Suède et la Finlande. Ainsi, dans plusieurs pays, on recommande donc de le réserver aux personnes âgées.

Ce mercredi soir, le NHS le service de santé britannique s'est aligné sur les autres pays, alors qu'il recommandait ce vaccin dès 30 ans. "Pour les personnes de moins de 30 ans sans problème de santé, il est conseillé d'avoir un autre vaccin que celui d' Oxford / AstraZeneca. Si vous avez 30 ans ou plus ou si vous souffrez d'autres problèmes de santé, les avantages de la vaccination l'emportent sur tout risque potentiel", ont écrit les autorités dans un tweet. Alors pourquoi augmenter l'âge?

D'après l'EMA, plusieurs éléments plaident en faveur d'une réponse immunitaire anormale et puissante provoquée par le vaccin, pour expliquer ces thromboses. Des chercheurs et médecins français, du collectif Du côté de la science, avancent une hypothèse originale. Selon eux, il est possible que le point de départ soit "l'injection accidentelle du vaccin dans une veine au sein du muscle deltoïde" (de l'épaule), qui déclencherait une "réaction immunitaire discordante".

L'EMA précise par ailleurs que si vous avez été vacciné avec l'AstraZeneca et qu'au cours des deux semaines qui suivent l'injection, vous ressentez un essoufflement, une douleur de poitrine, un gonflement de la jambe, une douleur abdominale (ventre) persistante, des symptômes neurologiques, y compris maux de tête sévères et persistants ou vision trouble ou de minuscules taches de sang sous la peau au-delà du site d'injection, consultez immédiatement votre médecin.