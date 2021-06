Comment se réadapter à la vie en entreprise après de si longs mois de télétravail? Les conseils de la psychologue Christine Ganneval

Reprendre la voiture pour passer de longues minutes dans les embouteillages ou dans les transports, assister à des réunions "sans intérêt" ou encore courir chaque matin et chaque soir pour aller chercher les enfants à l'école sont des choses que nombre d'entre nous ont oublié durant ses longs mois de confinement et de télétravail obligatoire.

Si certains se réjouissent de la fin du télétravail obligatoire, ce mercredi 9 juin, d'autres appréhendent ce retour au bureau et ne souhaitent pas revenir en arrière. Dans le télétravail, ils y ont trouvé leur compte et un certain équilibre, alors pour eux, revenir au bureau et supporter les blagues de leur collègue du 2ème étage, très peu pour eux. Alors comment faire pour y retourner sans se faire (trop) violence? Christine Ganneval, psychologue nous éclaire.

Que signifie ce retour au bureau ?

Ca va sonner la fin de cette période privilégiée qu'était le télétravail mais tout dépend de l’ambiance que l’on va retrouver sur le lieu de travail. Le confinement a créé de nouvelles attentes, cela a été vécu comme un graal, où l'on a retrouvé un équilibre avec la vie de famille et où l'on s'est lancé de nouveaux défis… mais petit à petit, beaucoup se sont aperçus que l’expérience du travail était monotone et en lien avec la façon d’être managé.

Maintenant, les gens ont découvert le télétravail et il y a cette recherche d’un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle. Certains se sont découverts une certaine autonomie et être trop encadré ne leur convient plus. Ils ont trouvé une nouvelle manière de travailler.

Après un an de vie sous cloche, comment réapprend-t-on la vie en entreprise ? Et quels rôles peuvent avoir les managers dans ce retour ?

Il faut réapprendre la vie en communauté, se réadapter et nous ne sommes pas tous égaux par rapport à cela. Pour faciliter ce retour, il faut identifier les projets en cours, définir les ordres de priorités.

Les managers ont un rôle important car ils sont les détenteurs d’une bonne ambiance dans l’équipe. Ils peuvent par exemple, organiser des réunions de retour au travail, autour d'un pot ou en tête à tête avec les salariés pour faire un retour d'expérience.

Cela leur permettra de savoir comment les salariés ont vécu cette situation, leurs besoins et ce qu'ils ont découverts sur eux-mêmes dans le cadre du travail, au cours de cette période. Il faut se servir de ce qu'il s’est passé comme d'une expérience. Si on est salarié, on peut tout à fait solliciter cette réunion.

Beaucoup appréhendent ce retour au bureau comme un bousculement de leur équilibre de vie trouvé au cours de ces longs mois. Comment faire pour le maintenir ?

Il faut se demander ce qui était important, ce qui avait du sens et le réinclure dans la vie. Se demander ce que l’on a perdu et retrouvé, ce qui est devenu vital, essentiel. Par exemple, une maman débordée qui, avant la pandémie, n’avait pas de temps pour ses enfants et qui s’est adaptée avec le télétravail et a pu renouer des liens avec ses enfants.

Maintenant qu'elle doit retourner au bureau, elle peut s'aménager du temps pour passer des moments ensembles, le week-end. Elle pourra prendre du temps pour chacun de ses enfants, et profiter de ces petits moments qui sont parfois difficiles à mettre en place le soir. Il faut retrouver ces moments dans le week-end et lâcher prise.

On a souvent l’impression d’être plus efficace chez soi, est-ce vrai ?

Oui et non. Certains ont besoin de tranquillité mais être en équipe créé une énergie, un élan. Le lien social est très important. Nous sommes fait pour être ensemble et avoir des projets. Cette absence d'équipe créé souvent un travail monotone. C’est important d’échanger, d’avoir cette dynamique.

L’équipe est un moteur important. D'ailleurs certains se retrouvent en burn-out après de longs mois passés en télétravail. C'est souvent le résultat d'une activité isolée. Il faut se figurer que la moitié des travailleurs est en détresse psychologique.

Finalement, il y a des avantages à retourner au bureau...

Oui, psychologiquement, les avantages sont importants car le lien social est primordial.