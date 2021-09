Comment savoir si mon véhicule est trop polluant pour rouler les jours de pic de pollution?

Bonjour Patrice,

Comme vous le savez, la circulation des véhicules trop polluants sera interdite lors des prochaines alertes pollution dans six communes des Alpes-Maritimes.

Sont concernées les villes de Nice, Cannes, Antibes, Vallauris, Cagnes-sur-Mer et Saint-Laurent-du-Var.

Lors des prochains épisodes de pollution aux particules fines, seuls les véhicules les moins polluants pourront circuler dans ces six communes des Alpes-Maritimes. Les conducteurs devront être équipés d'une vignette Crit'Air permettant de différencier les véhicules selon leur degré de pollution.

Mais comment savoir si votre véhicule est trop polluant? Les vignettes Crit'Air se décomposeront en 6 niveaux.

Les véhicules de niveau 0, 1, 2 et 3 pourront circuler partout et tout le temps. Ceux de niveaux 4 et 5 ainsi que les véhicules non classés seront seulement autorisés à circuler entre 20h et 6h du matin, donc interdits en journée.

Dans le détail:

- Vignette Crit’Air verte niveau 0: regroupe les véhicules électriques et hydrogène ;

- Vignette Crit’Air violette niveau 1: correspond aux véhicules essence Euro 5 et 6 immatriculés dès le 1er janvier 2011, ainsi que les hybrides rechargeables;

- Vignette Crit’Air jaune niveau 2: véhicules diesel Euro 5 et 6 immatriculés dès le 1er janvier 2011 et les véhicules essence Euro 4 immatriculés entre 2006 et 2010;

- Vignette Crit’Air orange niveau 3: véhicules diesel Euro 4 immatriculés après le 1er janvier 2006 et avant le 31 décembre 2010, ainsi que les essences Euro 2 et 3 immatriculés entre 1997 et 2005;

- Vignette Crit’Air marron niveau 4: voitures diesel Euro 3 émises entre 2001 et 2005;

- Vignette Crit’Air grise niveau 5: véhicules diesel Euro 2 immatriculés entre 1997 et 2000.

Cordialement.