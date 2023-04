Comment retrouver le goût de s’informer dans un monde saturé d’informations?

Vous avez l’impression que les informations tournent en boucle? Que vous n’arrivez plus à les absorber, les comprendre ou prendre du recul? Vous souffrez probablement de fatigue informationnelle.

Et vous êtes loin d’être seul.

C’est le cas d’un Français sur deux, constate la Fondation Jean Jaurès dans une étude parue en 2022.

Pour mieux circonscrire le phénomène et explorer des solutions, Guénaëlle Gault, directrice de l’Observatoire de société et consommation (Obsoco) et David Medioni, journaliste spécialiste des médias, ont écrit sur la question un ouvrage au titre éloquent : "Quand l’info épuise".

Préoccupations des Français

"Nous nous sommes appuyés sur un échantillon représentatif de 1000 Français", explique Guénaëlle Gault.

Qui sont ces Français qui souffrent de fatigue informationnelle? "Une majorité silencieuse", répondent Guénaëlle Gault et David Medioni.

"Ce sont des personnes qui trouvent que les informations ne représentent pas ce qu’ils vivent", remarque la directrice de l’Obsoco.

Preuve en est, au tout début de leur enquête.

"C’était en plein pendant l’affaire Lola (*), se souvient Guénaëlle Gault. Il y a eu alors de nombreux débats sur la violence, l’insécurité et l’immigration. On aurait pu croire que ce dernier thème préoccupe la majorité des Français, or, le baromètre de préoccupations des Français démontrait que ce n’était le cas que d’un Français sur dix."

Un thème également classé loin derrière les questions de l’environnement ou de la santé.

"L’information tourne autour des préoccupations de minorités très polarisées, remarque Guénaëlle Gault. Il y a une majorité silencieuse qui ne dit rien et ne se reconnaît pas dans ce qui constitue le débat médiatique."

Les fake news prolifèrent et accentuent la défiance des Français face à l'information. Photo Frantz Bouton.

Puits sans fond

"On est pris dans une avalanche d’informations", continue Guénaëlle Gault.

Facilité par la technologie numérique, l’accès à l’information et la connaissance est enrichi, certes, mais également fragmenté.

"Les consommateurs d’information sont devenus à la fois récepteurs et émetteurs"

"Aujourd’hui, les Français utilisent en moyenne 8,3 canaux pour s’informer", constate ainsi l’étude réalisée par la Fondation Jean Jaurès.

"Non seulement il y a eu une multiplication des canaux, analyse encore Guénaëlle Gault, mais les consommateurs d’information sont devenus à la fois récepteurs et émetteurs, en partageant et commentant les informations sur les réseaux sociaux."

Une profusion qui a entraîné une concurrence accrue entre médias pour obtenir l’attention des consommateurs d’information.

Pour capter cette attention, on va jouer sur des ressorts personnels, sur les biais cognitifs, les émotions.

Pris dans un engrenage, un Français sur deux avoue ainsi cliquer sur une information en sachant pertinemment qu’elle est "futile".

Une réactivité qui altère les capacités de réflexion, commente la Fondation Jean Jaurès. Et contribue à la fatigue.

Santé publique et enjeux démocratiques

Sur le plateau de Public Sénat, la sénatrice d’Ille-et-Vilaine Sylvie Robert commentait: "[La fatigue informationnelle], on peut dire que c’est devenu une question de santé publique. C’est un développement qui s’opère dans notre société."

Nombreux sont d’ailleurs les professionnels de santé à prodiguer des conseils pour prendre soin de soi face au flot d’informations, difficilement maîtrisable.

La fatigue informationnelle se double d’une fatigue démocratique

Et Guénaëlle Gault ajoute: "On parle beaucoup de radicalisation de certaines franges de la population. Ce qui m’inquiète ce sont ceux qui vont taire leurs jugements. Par la force des choses, on va laisser les clés entre les mains des extrêmes."

Evolution des pratiques des Français en matière de consommation de l'information. Infographie Flora Zanichelli.

Pistes de solutions

Comment faire face aux informations anxiogènes?

"Il faut prendre du recul sur sa consommation", indique Guénaëlle Gault.

Désactiver les notifications sur le smartphone, limiter son temps sur les écrans, éviter les chaînes d’info en continu pour privilégier des supports écrits peuvent être des solutions.

La directrice de l’Obsoco précise: "J’aime bien l’image de la transition alimentaire. On choisit ce qu’on met dans nos assiettes, et bien choisissons aussi des produits qui nous correspondent concernant la presse."

"Comment notre cerveau fonctionne?" "De quoi ai-je besoin?" sont autant de questions que les spécialistes invitent à se poser.

Elle observe: "Les médias doivent donner des repères aux gens, créer de nouveaux rituels et accompagner les individus dans la recherche de l’info."

En cela, les formats comme les newsletters peuvent permettre de prendre le pouls, d’obtenir les informations saillantes.

"Les stories et les threads sur twitter aussi sont intéressants, poursuit Guénaëlle Gault. Ils donnent un début et une fin, c’est important pour faire face à l’idée d’un puits sans fond."

La directrice de l’Obsoco souligne également l’importance de l’éducation aux médias. "Une pratique qui permet de développer le sens critique."

"On voit bien que les pouvoirs publics, également, s’emparent du sujet. L’information transite par des plateformes qui ont un intérêt économique précis à nous y faire rester… En ce sens, le projet de loi sur les influenceurs est intéressant car il met en place une régulation."

Un appel à la transparence, également, pour les nouvelles formes d’intelligence artificielle. "Il faut comprendre ces algorithmes, comment ils fonctionnent, vers quoi ils nous embarquent. Sans transparence, il n’y aura pas de confiance."

(*) Le 14 octobre 2022, le corps de Lola, 12 ans, est retrouvé dans une malle abandonnée dans la cour de son immeuble. Son cadavre a été violenté. Dahbia B., 24 ans, est par la suite arrêtée et incarcérée pour le meurtre et le viol de la fillette.