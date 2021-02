Comment protéger les adolescents contre la pornographie sur les réseaux sociaux? Les réponses d'Action Innocence

"Mettre des mots"

"Cette première confrontation aux images pornographiques se passe de plus en plus tôt et de façon très souvent involontaire. Et plus ils sont confrontés jeunes aux images pornographiques, plus ils ont besoin de poser des mots sur ces images pour donner du sens à ce qu’ils voient. La responsabilité des parents c’est de leur expliquer pourquoi ce n’est pas la réalité."

Margot Fried-Filliozat est sexothérapeuthe et travaille sur le public adolescent. Pour elle, la vraie question à se poser quand on est parent, c’est: "Comment aujourd’hui je peux outiller mon enfant, mon ado, pour qu’il puisse comprendre et faire sens des images qu’il a vues, ou qu’il va voir dans le futur, car pourquoi attendre?"

Faire sens pour éviter que "ces images pornographiques, qui peuvent être traumatiques, modifient la façon dont on construit la relation à l’autre. Plutôt que d’essayer de combattre, il faut soutenir l’épanouissement de l’enfant et l’aider à réfléchir. Il faut mettre des mots."

"Désacraliser l’éducation à la sexualité"

Le docteur Carle Burté est sexologue à Cannes, elle insiste aussi sur le rôle des parents: "Ils doivent accompagner à la vie sexuelle et à la découverte de soi. Ce n’est certes pas évident quand on sait que les adultes ont du mal avec ça. Comment accompagner? Il faut arriver à développer cette éducation le plus tôt possible pour désacraliser, pour normaliser. Nommer notamment les différentes parties du corps comme elles doivent être nommées, pas un utilisant d’autres mots."