Comment Monaco lutte contre l'addiction aux jeux d'argent

"Je joue au casino depuis 7 ans, j’ai perdu 10.000 euros en tout. J’en ai assez, je veux arrêter. J’essaye de me dire que c’était un loisir et qu’il faut que je tire un trait sur cette perte. Mais c’est très dur…" "J’ai 38 ans et les jeux d’argent en ligne font partie de ma vie depuis 10 ans… Beaucoup d’argent englouti et pour la première fois il y a 1 mois, la signature d’un crédit de 3.000 euros…" "Voila maintenant 8 ans que je joue, j’ai perdu beaucoup d’argent et énormément de ma vie de famille."

Ces témoignages sont ceux d’Aurélie, Julien ou Lydia. Ils ont tous été postés sur le site web de l’association SOS Joueurs.

Le jeu devient pathologique et lourd de conséquences

Ils révèlent une addiction aux jeux d’argent, une maladie comportementale et neuronale. Ce stade où le jeu n’est plus récréatif mais excessif, problématique.

Ce stade où jouer est devenu pathologique. Nécessité, agressivité, irritabilité, perte de contrôle prennent alors le pas sur l’amusement.

Ces joueurs problématiques déclarent tous "être retournés jouer pour se refaire", avoir "misé plus d’argent" qu’ils ne pouvaient et avoir "besoin de miser de plus en plus d’argent pour avoir la même excitation". Et le jeu leur a causé "des problèmes de santé dont stress ou angoisse", "des difficultés financières" et "familiales".

Quelle est la proportion de joueurs ayant développé ce rapport pathologique au jeu d’argent ?

Difficile de savoir. Mais pour le docteur Jean-François Goldbroch, psychiatre et addictologue, dans le service de psychiatrie et d’addictologie du CHPG, "elle est sans doute sous-estimée, la détection de cette pathologique étant difficile, notamment avec les jeux d’argent en ligne, sans aucune limite ni contrôle, qui ont littéralement explosé ces dernières années."

Les ados de Monaco accros aux paris sportifs en ligne

Avec comme premières victimes les jeunes de 15 à 17 ans. [Lire ci-dessous]

"Parmi les joueurs, on a six fois de plus de cas à risques chez les jeunes que chez les adultes, poursuit le docteur Goldbroch. Cela s’explique notamment par le fait qu’un cerveau plus jeune est plus vulnérable et qu’il s’emballe plus vite. En sachant qu’un tiers des jeunes a déjà joué en ligne, il y a donc sur ce sujet une réelle inquiétude à avoir."

Et la Principauté semble particulièrement concernée. "À Monaco confirme Jean-François Goldbroch, nous sommes dans les 6 pays les plus exposés en Europe par rapport aux paris en ligne. Chez les jeunes de 16 ans, en 2019, 27% des jeunes de Monaco déclaraient avoir déjà parié, contre 22% pour la moyenne européenne. Dans ces jeux, les paris sportifs représentent la part la plus importante: 54% à Monaco contre 45% pour la moyenne européenne."