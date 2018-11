"Comment mieux prendre soin de nos aînés?": participez à la consultation citoyenne

Comment mieux prendre soin de nos aînés? Comment développer l’accès aux soins? Comment accélérer leur accès au numérique? Comment s'adapter au grand âge et maintenir l'autonomie le plus longtemps possible ? Comment aider les "aidants"? Agnès Buzyn, ministre de la Santé et de la Solidarité, présentera l’an prochain un projet de loi sur le grand âge et l'autonomie en 2019. Pour nourrir ce projet, le gouvernement a décidé de solliciter l'avis des Français avec la plateforme citoyenne indépendante Make.org

Pendant les deux mois que durera la consultation, chaque Français pourra exprimer son avis en ligne sur un site dédié, depuis chez soi ou dans l’un des établissements mobilisés pour l’opération. Le principe est simple: vous formulez via le site une/ou plusieurs propositions pour améliorer le quotidien des séniors, et/ou vous pouvez également vous prononcer sur une dizaine d'idées émises par les autres, en cliquant sur un pouce vert (si vous trouvez que c’est une bonne idée), gris (neutre), ou rouge (mauvaise idée).

Via le module ci-dessous, donnez vos idées sur la question et votez pour les propositions faites par les autres citoyens. Tout le monde peut donc participer à cette consultation, mais aussi être informé de ses résultats.