Comment les drones sont devenus le nouvel outil sécurité indispensable

Qui mieux qu’un fabricant pour connaître les failles de son produit?

Pour Erwan Grimaud, développer cette activité, c’était une évidence: "On s’est rendu compte que les drones sont des super-gadgets qui peuvent devenir des menaces s’ils sont mal utilisés. Alors nous avons développé plusieurs systèmes antidrones."

De quoi flinguer son marché ? Pas du tout. Plutôt de quoi offrir une offre complémentaire. Aujourd’hui, MC Clic propose un fusil laser. Comme on n’est pas vraiment dans la guerre des étoiles, pas question de dégommer l’engin volant : "Le laser vient éblouir le capteur vidéo. Le but, c’est clairement de gêner. Par exemple, un paparazzi ne peut plus faire de photos avec ça."

En bon artilleur, il a évidemment du plus lourd : "Nous avons également un pistolet et un fusil, utilisé par la gendarmerie pendant les manifestations. Là, le but c’est de couper la communication entre la télécommande et le drone. On peut également forcer le drone à atterrir."

Du côté des outils automatiques, la société Cerbair a mis au point un système de détection redoutable. Installé sur la même zone qu’un drone de surveillance, il reconnaît sa fréquence et le considère comme un "ami". "Tout autre drone sera identifié comme ennemi. On pourra déployer les outils nécessaires, neutraliser le drone, et même interpeller le pilote. C’est la seule technologie qui permet de détecter le drone et le pilote", explique Thomas Gueudet, directeur commercial international de Cerbair.

Selon lui, il s’agirait d’un outil particulièrement intéressant pour les aéroports: "Quand un drone inconnu survole un aéroport, tous les avions restent cloués au sol, c’est la réglementation. Cela coûte des centaines de milliers d’euros à la minute."

Le marché est donc prometteur, d’autant que l’Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) avait recensé 1.400 incidents de drones en Europe en 2016.