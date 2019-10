Comment les contrefaçons que vous achetez sur les marchés italiens financent le terrorisme

Pour la contrefaçon, l'investissement est moins important que pour la drogue. De faux médicaments sont composés de plâtre, de faux parfums. Ils sont vendus simplement avec un bon packaging.

L’Association française de lutte anti-contrefaçon a depuis longtemps fait le lien avec des groupes terroristes. Certains ont été très actifs dans les années 1980 et 1990 en Irlande, en Espagne, en Amérique du Sud ou au Proche-Orient.

"L’IRA était spécialisée dans les médicaments vétérinaires, l’ETA dans les sacs et les vêtements, le Hezbollah et les Farc donnaient toujours dans les CD et les jeux vidéos. Plus récemment, on s’est rendu compte que le Hamas et Al-Qaïda étaient très portés sur le trafic de cigarettes", détaille à la défense des marques celle qui a pris la tête de l’union des fabricants.

Dans l'industrie du luxe, on cherche à contrer les canaux de distribution et les sources de vente de contrefaçon.

Chez LVMH, comme dans d’autres groupes, il y a par exemple "beaucoup de coopération et de formation avec les autorités italiennes pour les aider à bien identifier les contrefaçons, bien déceler les détails qui permettent d’identifier un sac authentique d’un sac contrefait. Sur les parfums, on leur apprend à distinguer les détails sur le flacon, le bouchon, le vaporisateur."

"Depuis que le port du Pirée est tenu par les Chinois, c’est de plus en plus difficile"

Reste que la contrefaçon constitue la deuxième activité criminelle après les stupéfiants. Les réseaux font malicieusement évoluer leurs logistiques pour coller aux collections et aux demandes des consommateurs.

"Les mêmes usines peuvent fabriquer différents produits. Raids et démantèlements ont permis de débusquer des unités de production" qui offrent un échantillon du "savoir-faire des trafiquants".

"Cet été, en Grèce, un expert de l’Unifab a été appelé pour des fausses montres, des vins et spiritueux ainsi que des parfums et cosmétiques". Toutes ces contrefaçons venaient de Turquie et "depuis que le port du Pirée est tenu par les Chinois, c’est de plus en plus difficile de contrôler ce qui entre en Europe", accuse Delphine Sarfati-Sobreira.

Infiltrer le quotidien du consommateur