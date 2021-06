Comment les boîtes de nuit de la Côte d'Azur se préparent pour la réouverture le 9 juillet

C’était le 7 mars 2020. Dans une autre vie. Les lights s’éteignaient une dernière fois au High Club, adresse emblématique de la promenade des Anglais. De Nice à Biarritz, de Saint-Tropez à Paris, le monde de la nuit plongeait dans un profond sommeil. Pandémie oblige.

Seize mois plus tard, les projecteurs vont se rallumer, les décibels résonner, les regards s’enflammer. Enfin. Le 21 juin, premier jour de l’été et fête de la musique, le gouvernement a donné son feu vert à la réouverture des boîtes de nuit. Ce sera le 9 juillet. Sous conditions. Mais avec, enfin, la permission de sortir d’une longue léthargie.

Enfin le bout du tunnel

"Aujourd’hui, on voit enfin les portes s’entrouvrir." Jérôme Calatraba, l’un des quatre associés du High Club, nous ouvre les siennes hier matin. Avec une satisfaction amère. Cette réouverture, son équipe l’a "préparée toutes les semaines depuis un an". Chaque espoir a été déçu. Jusqu’à ce 21 juin libérateur. Alors, le 9 juillet, le club compte frapper fort.

"On est tous très soulagés", confient Ben et Kris. Ces associés pilotent L’Omega, une autre boîte niçoise de dimension plus modeste, "LGBT hétéro-friendly". Eux aussi enregistrent déjà des réservations. "Aujourd’hui, les clubs ne sont pas prêts à rouvrir. Pour nous, si ce n’est pas le 9, ce sera le 15. On veut rouvrir dans des conditions optimales."

Un effort de plus

"Et je remets le son..." OK, mais comment? Il faut d’abord un grand coup de ménage. Relancer la machine. Réparer les dégâts du temps, à l’image de cette machine à glaçons qui a rendu l’âme au High Club. "Quand on ne fait pas tourner, ça s’abîme. Comme une voiture", constate Jérôme Calatraba.

Recruter, ensuite. Ce patron a prévenu ses employés qu’ils devront être vaccinés, ou testés chaque semaine. "Certains vont peut-être refuser. Du coup, on est obligé de recruter." à l’Omega aussi, il va falloir embaucher "pour nettoyer les surfaces plus intensivement, gérer les files d’attente..." Objectif: "Que les gens ne se regroupent pas trop".

Le pass pour sortir de l’impasse

"Pas de baskets." ça, c’était avant. Désormais, le refrain à l’entrée serait plutôt: "Votre QR code, SVP." En attendant le décret ministériel, les professionnels de la nuit le savent déjà: il faudra en passer par le pass sanitaire. Ou un test PCR de moins de 48 heures. Ou, peut-être, un test antigénique réalisé dans un barnum à l’entrée. "Aux frais de qui?", s’interroge Jérôme Calatraba. Il précise: "Vu ce que nous vivons, s’il faut en passer par là, on le fera."

Le pass? "Une façon intelligente d’inciter les jeunes à aller se faire vacciner ", estime Rudy Maman. Mais le patron du Village, à Juan-les-Pins, redoute une mesure trop contraignante, "sachant que peu de “gamins" sont déjà vaccinés et qu’il faut près de deux mois pour l’être. ». à l’Omega, Ben et Chris sont confiants. Ils tablent sur la prise de température et sur ce pass pour sortir de l’impasse. "Tout le monde veut reprendre la vie d’avant. ça ne devrait pas poser problème."

Soirées démasquées

Une certitude: la jauge sera limitée à 75%. Bien plus acceptable que les 50% redoutés par Ben & Kris: "Là, ça redevient économiquement viable." Les discothèques le rappellent: elles sont dotées de systèmes de filtration de l’air. Tous les BAM et RAM (bars et restaurants à ambiance musicale) ne peuvent en dire autant. "Une concurrence déloyale", s’indigne Jérôme Calatraba, délégué du syndicat SNDLL (1). Il réclame que ces lieux soient "soumis aux mêmes conditions".

Et les masques? Recommandés, mais pas obligatoires. Surtout sur le dancefloor. Un argument de plus pour le "soulagement de toute la profession, et même du public. Tout ce qu’on demande, c’est de travailler librement à l’intérieur. Chez nous, la distanciation sociale, ça ne marche pas...", explique Dj Mozart, directeur artistique du Bisous Bisous à Cannes.

Pas tous sortis d’affaire

Les boîtes de nuit revoient enfin le jour. Mais la crise sanitaire en laisse beaucoup KO. D’autant qu’elle s’ajoute à une crise existentielle. "Le problème des boîtes de nuit, ça fait des années qu’on en parle, rappelle Alain Bernard, éternel patron du Cavo aux Issambres. Ici, je suis le seul à avoir tenu. On est à un tournant. Les gens sortent moins. On a l’impression qu’on ne veut plus de nous..."

Premiers fermés, derniers rouverts. Les clubs sont amers envers leur ministère. "Ce qui nous a le plus agacés, c’est de se sentir désavoués, grincent Ben et Chris. Aujourd’hui, on nous redonne l’envie de retrouver notre attractivité, et notre métier qu’on aime." En avant, donc, pour un nouveau tour de piste.

(1) Syndicat national des discothèques et lieux de loisirs.