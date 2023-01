Comment les arbres peuvent-ils nous sauver du réchauffement climatique? C'est le thème de notre émission En quête de Solutions

Retrouvez ici notre cinquième épisode d’"En quête de Solutions", l’émission de la rédaction Solutions. Dans ce nouveau rendez-vous, la question à laquelle nous tentons de répondre est la suivante: "Comment les arbres peuvent-ils nous sauver du réchauffement climatique?"

Vous avez été 45% des votants à choisir ce thème lors de notre dernier vote en ligne le mois dernier. Et l’abondance de vos commentaires souligne l’importance que vous accordez à ce sujet qui cristallise parfois incompréhensions, souvent enthousiasme et beaucoup, volonté d’agir.

Tous nos articles sur le sujet sont par ailleurs disponibles ici.

Sur notre plateau pour en parler, Pierre Sicard, chercheur chez Argans et spécialiste des effets des arbres sur la qualité de l’air, une donnée peu souvent prise en compte dans les politiques de plantation. Nous verrons en quoi tous les arbres ne sont pas bons pour la qualité de l’air et tenterons d’y voir plus clair sur la politique de l’arbre en ville.

Egalement avec nous pour discuter, Paul Ferrero, membre actif du collectif citoyen Végétalisons qui officie à Vence. Embarquée dans la transition, la ville travaille main dans la main avec ses administrés, chargés de quadriller le territoire et de proposer une manière intelligente et active de reverdir les rues. Comment ces citoyens se mobilisent et qu’en retirent-ils?

Bien entendu, nous comptons sur vous pour nous faire part de vos commentaires, interrogations, propositions par mail à l’adresse solutions@nicematin.fr