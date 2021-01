Comment, il y a un an, le coronavirus s'est subitement invité dans nos colonnes

Les autorités britanniques et italiennes amorcent des mesures de surveillance pour les passagers en provenance de Chine.

24 janvier, le bilan s'aggrave encore

La ville de Wuhan est placée en quarantaine. L'on dénombre alors 25 morts et 830 cas (dont 177 graves). Les rues sont désertes et les magasins fermés. L'OMS espère alors " des mesures radicales adoptées par la Chine" qui "seraient à la fois efficaces et de courte durée".

En France, deux cas de "coronavirus chinois" sont détectés et placés à l'isolement: un homme de 48 ans à Bordeaux et un autre originaire de la région de Wuhan à Paris. La ministre de la Santé explique que "fermer les frontières, ce n'est en réalité pas possible".

25 janvier, premiers cas européens en France

Tandis qu'en Chine 56 millions de personnes sont placés à l'isolement, un troisième cas est détecté en France. Il s'agit des premiers cas européens.

26 janvier. Nom de baptême 2019-nCoV

L'épidémie grimpe d'un cran en Chine avec 56 morts et 2.000 contaminés. Le coronavirus est désormais appelé 2019-nCov. On commence à parler d'épidémie.

Edouard Philippe réclame le rapatriement par voie aérienne des Français de Wuhan.

27 janvier, un

"risque élevé à l'international"

L'OMS revoit sa copie et parle d'une nouvelle évaluation de risque "élevé à l'international".

La première alerte a été donnée le 31 décembre. Le 7 janvier, l'existence d'un nouveau virus était évoquée.

28 janvier. Rapatriement des français de Wuhan

Un A340 Esterel militaire assure le rapatriement de 200 ressortissants français.

30 janvier, l'efficacité "pas démontrée" du masque

L'OMS rapporte que le taux de mortalité lié à la Covid-19 "est plus élevée que la grippe saisonnière".

De son côté, le ministère de la Santé estime que le port du masque par des non-malades "ne fait pas partie des mesures barrière et son efficacité n'est pas démontrée".

Les premiers rapatriés français de Chine sont placés en quarantaine dans les Bouches-du-Rhône.

31 janvier, "une médiatisation délirante" pour

le Pr Raoult