Comment éviter un incendie chez vous? Que faire s'il survient?

Si vous êtes à un étage supérieur à celui où il y a le feu, ou sur le même palier, restez à l’abri chez vous.

"A cause d’un feu de boîte aux lettres dans un hall, 18 personnes sont mortes dans la cage d’escalier parce qu’ils ont voulu fuir. Dont trois enfants. A cause des fumées toxiques. On imagine pas tout ce qu’il y a dans les fumées… Tous ceux qui sont restés chez eux ont été indemnes." C’était en 2005 à Paris, ça peut être n’importe où.

Si la fumée commence à passer sous la porte, colmatez-la avec des linges mouillés.

Attendez les secours en vous manifestant à une fenêtre.

Si vous êtes témoin de la naissance d’un incendie, durant la première minute, essayez d'éteindre le feu avec de l’eau (sauf sur de l’huile en feu), voire un extincteur ("à condition de savoir s’en servir, ça ne s’improvise pas, il faut avoir appris à le manipuler…", prévient le professionnel).

Chaque minute compte. Selon l’adage: pour stopper un incendie, il faut un verre d'eau la première seconde, un seau la première minute et … une tonne d'eau au-delà de 10 minutes.

"La priorité c’est de se mettre à l’abri, soi et sa famille, on en a trop vu qui veulent jouer les héros. Combien tentent d’éteindre un feu de friteuse eux-mêmes… Soit ils sortent pour chercher leur extincteur, laissent la porte de la cuisine ouverte… ou saisissent la friteuse, se brûlent les mains, la font tomber par-terre, se brûlent… et l’appartement est dévasté aussi. SOR-TEZ, se fâcherait presque notre professionnel. Il faut que toutes les personnes soient en sécurité. Puis appelez le 112 avec le message: “je suis (=votre identité), je vois (=la maison brûle, il y a des flammes de la fumée...), je fais (=je suis sorti, à tel endroit..). Et accueillez les secours."