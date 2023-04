Ils sont morts au travail: comment les familles de ces victimes veulent faire bouger les lignes

En France, deux personnes meurent chaque jour au cours de leur activité professionnelle. “Un phénomène de société”, constatent les observateurs. Après le décès de leurs deux garçons âgés de 27 et 26 ans, Fabienne et Caroline ont lancé un collectif pour porter de l’aide aux familles dévastées et tenter de comprendre les ressorts qui ont conduit au drame. A l’occasion de la Journée mondiale de la sécurité et santé au travail, Caroline raconte leur combat.