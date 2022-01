Coca, citron ou ketchup... Comment les ados faussent les résultats de leur test Covid pour sécher les cours

L'astuce née au Royaume-Uni fait le tour des réseaux sociaux depuis quelque temps déjà et certaines vidéos publiées avec le hashtag #Fakecovidtest ont été vues des millions de fois. Ce sont des collégiens britanniques qui ont fait cette découverte.

L'écouvillon est plongé dans du coca, recouvert de jus de citron ou de kiwi et même de Ketchup.

"L'acidité peut avoir un lien"

Interrogé par nos confrères de France inter sur le sujet, Lionel Barrand, le président du syndicat des biologistes médicaux a indiqué que, effectivement, "l'acidité peut avoir un lien", tout en précisant que le résultat pouvait varier selon le fournisseur. "Normalement on n'est pas censé faire ça. Mais ça peut au moins servir à alerter le consommateur que ces tests sont sensibles. On a des procédures extrêmement strictes et quand on sort de ces procédures on peut avoir des surprises. Donc il faut bien lire la notice."