Cinquième vague et "mesures complémentaires" : le gouvernement annonce un conseil de défense sanitaire, lundi 6 décembre

Les indicateurs continuent de monter... dans le rouge. En déplacement à Angoulême, dans un centre hospitalier, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la tenue d'un conseil de défense sanitaire, lundi 6 décembre.

De nouvelles mesures à prévoir?

En général, ces réunions se tiennent le mercredi, jour du Conseil des Ministres. Le but de ce conseil sanitaire est de réunir les ministres, pour faire le point sur la situation sanitaire et éventuellement, "savoir s’il y a lieu de prendre des mesures complémentaires". Toujours à Angoulême, le premier ministre a indiqué que pour l’heure "aucune donnée ne permet de conclure que le variant Omicron est plus résistant au vaccin".

Selon Santé publique France, mercredi 1er décembre, près de 50.000 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures et plus de 10.000 personnes étaient hospitalisées, une première depuis le 12 septembre dernier. Ce qui a fait dire à Jean Castex que la cinquième vague serait d'ores et déjà plus importante que la quatrième, connue cet été.