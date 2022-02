Cinq facteurs pour comprendre les mécanismes d’adhésion aux thèses complotistes

Pour analyser la montée en puissance du phénomène complotiste, il faut comprendre pourquoi et comment certains d’entre nous adhèrent à ces théories. Pas une sinécure! D’autant que l’explication donnée à leurs croyances par les "complotistes" est tout bonnement qu’il y a des "comploteurs". Et ils n’ont pas toujours eu tort puisque des complots, l'histoire a révélé qu’il y en avait bien eu. N’empêche qu’être persuadé que les vaccins anti-Covid sont en fait destinés à nous tracer ou que la pandémie de coronavirus a été fomentée par l’industrie pharmaceutique relève bien de la théorie, du récit complotiste visant à expliquer des événements en considérant que leur cause est due à un petit groupe agissant dans l’ombre. Si les études de l’adhésion aux théories du complot sont plutôt récentes – on parle d’une dizaine d’années –, il a déjà été déterminé qu’aucun profil spécifique n’y est associé et que les facteurs en sont multiples. Cognitifs, politiques et même philosophiques, ils convergent et se croisent sur certains segments, aucun ne justifiant à lui seul le phénomène. Des chercheurs de la région, de Nice à Aix-en-Provence, en passant par Toulon, reviennent, chacun dans leur domaine, sur les facteurs qui mènent à considérer les événements au travers d’un prisme complotiste. Le facteur politico médiatique Philippe Aldrin est professeur à Sciences po Aix. Depuis les années 1990, il travaille sur les phénomènes de croyances profanes. Il est notamment l’auteur, en 2005, de Sociologie politique des rumeurs, paru aux Presses universitaires de France. Quand on parle de politique, souligne-t-il d’abord, il est question de notre représentation de la société, la citoyenneté, l’altérité. "Nous sommes tous habités par des valeurs, de l’idéologie ordinaire, qui font un terreau plus ou moins favorable à l’adhésion de certaines propositions de croyance." La question est donc de savoir ce qui nous prédispose à croire, à adhérer. Pour l’enseignant aixois, "si vous êtes très éloigné du politique, que vous n’avez jamais côtoyé un parti, un militant ou un élu, vous avez une représentation déformée, un peu fantasmée du monde politique". Un autre monde, dont font partie nos dirigeants. Dans ce contexte, "on peut plus facilement adhérer à des propositions de croyance". D’autant plus que "le lien de confiance entre le politique et le citoyen est détricoté". La faute notamment, dit Philippe Aldrin, à l’hyper professionnalisation du politique. "Et puis, les logiques politiques ne sont pas toujours compréhensibles pour le public, ce qui donne le sentiment que le politique est coupé des intérêts du peuple." Ajoutez-y la conviction que le politique est inefficace, qu’il se désintéresse de la population au profit de ses propres intérêts et vous obtenez "un beau terreau pour des discours de croyance profane".

Vient ensuite la question de l’information. "Auparavant, rappelle le professeur à Sciences po, l’information venait forcément de la presse. Aujourd'hui, n'importe qui peut publier n'importe quoi, n’importe quand sans avoir à passer par le contrôle des pairs, sans éthique, ni déontologie professionnelle." Ainsi, le travail de vérification des journalistes ne se fait désormais qu’une fois "l’info" publiée. "Des gens y ont alors déjà adhéré et, lorsque le démentis arrive, se disent qu’il participe d’un complot pour leur cacher la vérité." Le besoin d’information est aussi prépondérant. Particulièrement dans la crise que nous traversons depuis maintenant deux ans. "La pandémie a engendré une angoisse très forte, mais peu de réponses: on s’est rendu compte que la science ne pouvait apporter un éclairage incontestable, mais pouvait, au contraire, être un univers de controverse." "Ça veut dire, assène Philippe Aldrin, qu’il n’y a pas de vérité. Et donc que la vérité est ailleurs." Sans compter, affirme-t-il, qu’"il est presque de bon ton de ne pas adhérer à une vérité: tout le monde s’attend à ce qu’on tire le rideau sur une vérité cachée." En atteste notre système médiatique, assure le politologue: "Tous les jours, nos politiques cherchent à créer des controverses, à révéler des vérités cachées. C’est la société du clash, dans laquelle il est plus important de débattre de l’information que de la vérifier." Le facteur numérique Billel Aroufoune est enseignant en sciences de l'information et de la communication à l’UFR Ingémédia de l’Université de Toulon. Il a notamment travaillé sur la radicalité à l’aune des théories du complot. Pour lui, le facteur numérique est d’autant plus important dans les mécanismes d’adhésion aux théories du complot que le lien du monde virtuel avec le monde physique est très fort. Ainsi, comme à une véritable tribune, mais cette fois via les réseaux sociaux numériques, le leader d’opinion transmet sa vérité, qui est ensuite véhiculée par ceux qui l’ont reçue. C’est la théorie de l’information à double étage. Un phénomène étudié dans les théories des médias dès les années 1930, mais qu’on retrouve accentué par la viralité offerte par l’espace numérique. On pense notamment aux influenceurs… Un espace numérique qui permet d’autant plus aux récits complotistes de prospérer qu’il leur donne aussi des aspects véridiques. D’abord grâce aux nombreuses images qu’il véhicule. "Même si c’est très facile de trafiquer une photo, celle-ci est supposée capter la réalité, un vécu, une expérience." Et puis, ces images requièrent peu d’attention. "On regarde ce qui nous saute aux yeux."

Une vraisemblance aussi portée par des sites web comme Livre noir ou TV Liberté, qui prennent les allures de véritables médias d’information en en intégrant les codes. Ceux-ci jouent aussi sur ce qu’on appelle des chambres d’écho médiatique. Ajoutant de la force de persuasion à la viralité. Ainsi, via des réseaux sociaux comme Gttr ou simplement sur des groupes Facebook, "des personnes ne parlent qu’avec d’autres personnes qui partagent les mêmes convictions ". Le numérique favorise aussi la conglobation: une figure rhétorique qui consiste à marteler des arguments pour prouver une même chose. "Les réseaux sociaux numériques en sont d’autant plus l'espace qu’ils utilisent des algorithmes qui nous mènent toujours vers les mêmes choses", argumente Billel Aroufoune. Ils mènent aussi, ajoute l’enseignant chercheur, à la réinformation. C’est-à-dire en s’appuyant sur une véritable information, mais décontextualisée. "C’est écrit noir sur blanc et donc c’est vrai. Ipse Dixit (il l’a dit en latin, Ndlr): comme pour le leader d’opinion, c’est dit, donc c’est vrai", explique l’enseignant toulonnais. TV Liberté se dit ainsi "1re chaîne de réinformation". Ces fausses informations ont d’autant plus de beaux jours devant elles que, souligne le chercheur, des études ont montré qu’elles circulent plus vite que les faits réels. Parce que, dit-il, elles interpellent plus. Sans compter qu’une fois qu’il a été démontré qu’il s’agissait de mensonges, ceux-ci ont tout de même tendance à revenir de façon régulière. On pense notamment au fameux protocole des sages de Sion, selon lequel il y aurait un complot juif pour dominer le monde: un procès attestant de sa fausseté n’a pas suffi à empêcher que cette fausse nouvelle reviennent de temps à autre.

Le facteur psychosociologique Paul Bertin est docteur en psychologie, chercheur à l’université de Bruxelles et membre associé du Laboratoire d'anthropologie et de psychologie cliniques, cognitives et sociales (Lapcos) de l'Université Côte d’Azur, où il a effectué l'intégralité de son parcours universitaire. Pour lui, trois familles de facteurs psychosociologiques sont à l'œuvre dans les phénomènes d’adhésion à des théories du complot: des motivations épistémiques, existentielles et sociales. "Les premières correspondent à ce qui vise à faire sens d’une situation", explique le psychologue. Autrement dit, dans une situation qu’on peine à comprendre, "par manque de connaissance, parce que c’est trop abrupte ou trop nouveau pour bien se le représenter", les théories du complot permettent un regard relativement efficace et simplifié sur la situation. "Typiquement, au début de la pandémie de Covid, on a virus qui déferle, on ne sait pas ce qu’il se passe, ni d’où ça vient: les théories du complots ont permis de proposer des explications. Elles sont venues boucher un trou dans les connaissances."

Viennent ensuite les motivations existentielles, très liées aux précédentes. "Quand on a une angoisse de mortalité, d’incertitude, encore une fois les théories du complot viennent jouer un rôle de compensation pour rassurer." Et puis, grâce à elles, on peut accuser certains groupes d’être à l'origine de la menace. "Ça nous soulage d’accuser." D’abord parce qu’en désignant des coupables, on simplifie la situation. Mais aussi parce que ça permet d’envisager des actions pour rétablir une situation moins dangereuse: "S’il y a un coupable, on peut agir contre lui." Les motivations sociales sont liées aux deux autres. "Les théories du complot impliquent des groupes, analyse Paul Bertin. Adhérer à des théories du complot, ça se fait par rapport à nos identités." Et d’illustrer: "On n’adhère à la théorie selon laquelle une équipe de foot a perdu un match, non pas parce qu’elle n'était pas performante, mais parce que le match était truqué, que si c’est l’équipe qu’on supporte." Mais une adhésion à une théorie du complot peut aussi amener l’appartenance à un groupe: "Il y a une identité émergente de ceux qui détiennent la vérité." Pour le chercheur niçois, il faut en revanche mettre de côté l’a priori selon lequel ceux qui adhèrent à des théories du complot sont une minorité, non éduquée, crédule… Il souligne toutefois que les catégories socioéconomiques défavorisées sont plus promptes à adhérer aux théories du complot car "elles permettent de justifier cette position sociale défavorisée". Au bout du compte, note Paul Bertin, "une des découvertes les plus robustes afin de prédire si une personne va ou non adhérer à une théorie du complot, c’est qu’elle adhère déjà à une autre". Le facteur cognitif Sébastian Dieguez est un neuroscientifique suisse en poste à l’Université de Fribourg. Avec Sylvain Delouvée, il a récemment publié Le Complotisme: cognition, culture, société. En préambule, il signale que, pour l’heure, aucune étude neuroscientifique sur le complotisme ne s’est encore penchée sur le cerveau: "On n’a pas encore mis le doigt sur le mécanisme." Ainsi, le neuroscientifique étudie plutôt le complotisme au niveau cognitif. Sur ce plan, on trouve, dit-il, des liens entre adhésion aux théories du complot et une manière d’appréhender les choses de façon intuitive. Un système de penser moins coûteux d’un point de vue cognitif que des raisonnements abstraits, analytiques, mais qui permettent d’aboutir à "des décisions basées sur la rapidité, la fluidité", décrit Sebastian Dieguez, précisant qu’"on en a besoin au quotidien". Cette forme de système de pensée, qui a tendance au saut à la conclusion et à une forme d’impulsivité, peut cependant "facilement converger vers le complotisme, parce que les théories du complot offrent des réponses très intuitives et émotionnelles". Pour expliquer l’adhésion aux récits complotistes, Sebastian Dieguez avance aussi nos facultés humaines. Par exemple, et alors que ces théories émergent particulièrement à la faveur d'événements spectaculaires, il lui apparaît "presque normal qu’une mythologie s’installe: parce que ce sont des choses vraiment énormes, qui ne sont pas résolues à partir d’une simple explication et ouvrent à la légende". Il note ainsi qu’"on a tous tendance à se méfier, à se faire du cinéma sur ce que les gens disent dans notre dos, c’est naturel".

Au point que certaines théories complotistes "ne partent de rien, un peu comme des jeux de piste". Là, c’est une mentalité complotiste qui conduit à inventer des choses, à en exagérer d’autres… Dans ce cas, "c’est le complotisme qui entraîne des changements cognitifs: la personne va se mettre à penser différemment, de façon plus intuitive". Et ainsi adhérera de façon spontanée et rapide à ces croyances. Autrement dit, le complotisme relève en partie de capacités que seuls les humains possèdent et qu’ils peuvent utiliser pour de nombreuses tâches, notamment créatives. Mais, prévient de nouveau Sebastian Dieguez, "cette capacité peut déraper, se focaliser sur des chimères et donner lieu à des excès". Pour lui, les biais cognitifs – de confirmation, d’ancrage… – souvent cités, n’expliquent pas le phénomène, même s’ils lui profitent. "Il va de soi que si vous êtes complotiste, vous allez user et abuser du biais de confirmation pour justifier vos croyances. Mais en réalité, n’importe qui peut en être victime, ce n’est pas spécifique au complotisme." Le chercheur suisse est plutôt partisan d’un biais dit téléologique, qui favoriserait l’acceptation de discours complotistes: une tendance à voir une cause finale. "Par exemple, penser que si les arbres ont des feuilles, c’est pour nous faire de l’ombre." Un biais commun à la pensée religieuse et complotiste.

Le facteur philosophique Alessandro Leiduan est enseignant chercheur à l’Université de Toulon et membre de son laboratoire Babel, dont les activités pluridisciplinaires se développent dans le domaine des langages, des littératures, des civilisations et des sociétés. Il indique d’abord que "notre savoir est à base scientifique". Or, si la science de l’Antiquité était intuitive, c’est-à-dire qu’elle s’appuyait sur des données accessibles à tous, elle a pris, avec Galilée ou Copernic, un tournant anti-intuitif. "Elle se base désormais sur des données qui ne sont plus accessibles que grâce à des instruments de précision, ne sont interprétables que par les scientifiques et le citoyen lambda doit donc s’en remettre à leur autorité." Dans le même temps, il souligne qu’"auparavant, il fallait avoir une attitude de soumission face à cette science, au risque d’être soupçonné d'hérésie". Aujourd’hui, alors qu’on ne peut pas toujours constater la réalité scientifique des faits, "notre éducation nous enseigne paradoxalement à ne croire qu’à des choses argumentales, rationnelles". En somme, nous ne serions pas formés à faire confiance aux scientifiques. Mais comment expliquer qu’on préfère croire en des théories complotistes? "Parce que, répond Alessandro Leiduan, elles simplifient les données, ramènent tout événement à une intention." Autrement dit, quand de nombreux événements échappent à notre contrôle, l’idée d’une société secrète qui mènerait des actions dans un objectif précis reste plus acceptable.

