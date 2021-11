Christian Estrosi répond aux critiques sur l'annulation de Luna Park à Nice et confie son "inquiétude" face à la Covid-19

Installer des box. Poser des barrières Vigipirate. Amener le mobilier qui servira aux infirmières, aux patients. Les agents de la Ville de Nice sont engagés dans une course contre la montre depuis ce week-end: il leur reste vingt-quatre heures pour "transformer" le palais des expositions en vaccinodrome géant. Tout doit être prêt mercredi. "Ma priorité, c’est la santé des Niçoises et des Niçois", a martelé Christian Estrosi, qui a visité les lieux ce lundi matin pour voir l’avancée du "chantier".

"400.000 doses d’ici à fin janvier"

Alors que l’épidémie enfle, que le taux d’incidence ne cesse de progresser et "qu’on voit apparaître une nouvelle forme de variant dont on ne sait pas quelle sera la fulgurance dans les prochaines semaines, je me bats pour protéger. Pour cela, il faut que nous soyons en capacité d’injecter 400 000 doses de vaccin d’ici à la fin de janvier. Le préfet des Alpes-Maritimes lui-même considère que notre organisation telle qu’elle a fait ses preuves ici est la seule qui garantisse que nous puissions assurer ce rythme", a poursuivi le maire.

"Il n’y a pas à tergiverser! Peu importe les critiques des uns ou des autres…", a lancé Cristian Estrosi en référence au mécontentement des forains après l’annulation de Luna park et à l’inquiétude des organisateurs de salon qui craignent de subir le même sort.