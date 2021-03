Christian Estrosi affirme être en mesure d'obtenir des dizaines de milliers de doses du vaccin russe Sputnik V

Plus de doses allouées aux Alpes-Maritimes

Christian Estrosi a expliqué avoir demandé en personne à Emmanuel Macron d'allouer plus de doses de vaccins, pour le département des Alpes-Maritimes. Une demande à laquelle le Président de la République a accédé. "On nous donne plus de vaccins qu'ailleurs", a-t-il dit, précisant qu'il aura un chiffre définitif du nombre de doses, dans la journée mais qu'il s'agirait peu ou prou, du même volume que le week-end dernier.

En parallèle de ces doses allouées par le gouvernement français, Estrosi a également demandé que le vaccin Johnson & Johnson, approuvé par l'Union Européenne ce jeudi 11 mars, arrive "plus vite" afin de pouvoir tenir son engagement de 50.000 personnes vaccinées par semaine, dans la Métropole.

Je suis en mesure d'obtenir rapidement des dizaines de milliers de doses de Spoutnik

Enfin, sur cette thématique vaccinale, il a expliqué qu'il était "en mesure d'obtenir rapidement, des dizaines de milliers de doses de Spoutnik (...) Le vaccin russe qui a démontré son efficacité dans 48 pays du monde (...) Je sais m'approvisionner et je demande aux autorités de santé de m'en donner l'autorisation", a-t-il dit.

L'Agence européenne du médicament est en train de l'examiner

Ce vaccin russe, Spoutnik V est l'antidote développé par la Russie. Il s'agit d'un vaccin à vecteur viral et selon les données, serait efficace à 91,6%. En plus de la Russie, il est homologué selon ses concepteurs dans 48 pays du monde, les derniers en date à avoir approuvé son utilisation sont le Kenya et le Maroc.

Il est examiné depuis le 4 mars dernier par l'Agence européenne du médicament (EMA), une étape clé pour son éventuelle autorisation. Trois pays de l'UE, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, l'ont toutefois déjà autorisé unilatéralement.