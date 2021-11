Chant du coq, aboiements : comment gérer ces troubles de voisinage en 5 étapes

Par exemple, il est plus courant d’avoir un cheval en zone rurale que urbaine auquel cas, le trouble est plus difficile à démontrer."

Le trouble doit également présenter un "caractère continu et permanent" ainsi qu’un lien de causalité avec le préjudice et créer un préjudice d’agrément, économique, moral ou encore esthétique.

Dans la loi de 2021 sur la définition et la protection du patrimoine sensoriel de nos campagnes , on peut lire que la notion de trouble anormal du voisinage a en effet été construite progressivement par la Cour de cassation qui a formulé, en 1986, un principe autonome selon lequel "nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage".

"C’est une procédure compliquée et qui coûte cher, car l’huissier doit se déplacer plusieurs fois, à différentes heures de la journée pour pouvoir témoigner de la nuisance. Or chaque déplacement coûte 200 euros." Une somme qui porte à réfléchir.

5. Se regrouper

Depuis l’affaire du coq Maurice, plusieurs collectifs se sont formés, comme l’association ‘Les coqs d’Oléron en colère en Bretagne’.

L’idée? "Parler des bruits de nos campagnes" et les défendre contre les procéduriers. Comme à Gajac, en Gironde, où le maire a créé le collectif ‘l’Echo de nos campagnes’. Au menu des bruits défendus : les aboiements de chiens, les cris du coq mais aussi les sons de cloche de l’Eglise.

De manière plus générale, pour obtenir des conseils sur les troubles du voisinage, si difficiles à définir, il est possible de se tourner vers l’Association antibruit du voisinage. Créée en 1980, elle est rattachée au Conseil national du bruit et participe activement à l’élaboration de textes de lois et décrets concernant le bruit.