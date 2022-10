Changement d'heure: les adultes plus sensibles que les enfants?

Moins il y a de lumière, plus on broie du noir

"Le noir, l’obscurité, c’est vraiment une invitation indirecte à se retrouver avec soi-même", commence Maxime Bellego, psychologue clinicien à Toulon. Ainsi, explique-t-il, "il y a un aspect très direct entre la baisse de luminosité et l’apparition de syndromes dépressifs". Et les personnes "un peu fragiles" auraient particulièrement tendance à se replier sur elles-mêmes l’horaire d’hiver venu. Fragile? Le Dr Bellego précise: "Quand on est un peu fatigué, qu’on a un coup de mou… Plus on est coupé de la lumière, plus on peut souffrir de phénomène anxieux, voire de crise d’angoisse."

Le psychologue a lui-même constaté dans sa pratique qu’"entre novembre et février, plus de personnes se plaignent de syndrome dépressif". De même remarque-t-il un impact sur les troubles addictifs, souvent associés à la tombée de la nuit. "C’est d’ailleurs un piège, affirme le thérapeute: celui de créer un système de récompense pour mieux vivre ce moment."

Ainsi, au-delà de toute addiction, chacun risque de se mettre à manger plus gras, plus sucré, pour se réconforter.

Maxime Bellego suggère plutôt de trouver ce réconfort dans la pratique sportive, qui agit notamment sur les hormones du plaisir. Le mot-clé. "Il faut raccrocher ce changement d’heure à quelque chose de positif, se familiariser avec l’obscurité."